PSOE pide la dimisión del coordinador de IU en Fuente Palmera (Córdoba) por agredir a un militante socialista

CÓRDOBA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba y vicesecretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero, ha pedido este martes la "dimisión" o el "cese" del edil y coordinador local de IU en Fuente Palmera (Córdoba), Francisco Javier Sánchez, por su "inadmisible, intolerable e injustificable agresión física a un militante socialista", tras la celebración de un pleno en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río, "ataque que acabó con una denuncia" en el juzgado "y un parte de lesiones".

Romero, junto al presidente de la ELA de Ochavillo, el socialista Manuel Arjona, y la diputada provincial del PSOE Rocío Moyano, se ha referido así a "la agresión sufrida por un compañero militante de la ejecutiva socialista de Fuente Palmera, que acudió como público al pleno de presupuestos de la Junta Vecinal de Ochavillo, tras cuya celebración sufrió la agresión del edil de IU y coordinador de la coalición en Fuente Palmera, con la que remató un enfrentamiento verbal", y que llevó al militante socialista "a presentar una denuncia en los juzgados avalada por un parte de lesiones por los golpes recibidos".

Según informa el PSOE en una nota, Romero ha pedido a la dirección provincial de IU en Córdoba "el cese inmediato" del edil, "por una conducta que no tiene cabida en las reglas del juego político en democracia, si es que no presenta antes su dimisión", al tiempo que ha solicitado que el supuesto agresor "pida disculpas públicas, para contribuir a rebajar la escalada de tensión instalada entre los diferentes grupos políticos" de la localidad.

La denuncia recoge que el presunto agresor "propinó un puñetazo por la espalda" al militante socialista tras la conclusión del pleno, "a lo que siguió una amenaza instándole a callar", lo que ha llevado este martes al portavoz socialista en la Diputación a instar al alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz Moro (IU), a "dar explicaciones" del suceso y también "un paso atrás en el mal ambiente y las malas relaciones que está propiciando entre el municipio y la ELA de Ochavillo" tras la llegada del PSOE a la Presidencia de esta pedanía en las pasadas elecciones municipales.

De hecho, según ha afirmado Romero, "muchas de las acciones del regidor no tienen más explicación que el castigo a los ciudadanos de Ochavillo por no haberles votado", considerando Romero que "la agresión física al militante socialista tiene un trasfondo político", y es que Ruiz Moro "apremia ahora a la ELA a resarcir de modo inmediato la deuda de 300.000 euros por impago de liquidaciones que dejó pendiente el anterior equipo de IU y que durante sus ocho años de gobierno anteriores no fue requerida".

En cualquier caso, el dirigente socialista ha asegurado que "esta denuncia no va contra ningún partido, sino contra la persona que ha recurrido a la violencia física como respuesta a la discrepancia política", por lo que ha pedido a IU que "tome cartas en el asunto, para que se respete el juego democrático".

En este sentido, Romero ha señalado que "no podemos permitir que desde lo local se contribuya a enrarecer y embarrar aún más la política, y menos en la vida municipal de nuestros pueblos, donde todos nos conocen y nos ponen cara", de modo que, "independientemente de la adscripción política e ideológica de cada cual, quienes estamos en la política municipal venimos con vocación de servidores públicos y la convicción de trabajar por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas desde nuestras respectivas siglas".