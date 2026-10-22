El PSOE pide a la Diputación de Granada que las cuentas de 2027 refuercen las asistencias técnicas a los ayuntamientos

Los diputados Ismael Padilla y José María Villegas han considerado que las cuentas provinciales “deben responder a las necesidades reales de los pueblos y garantizar que todos los municipios puedan acceder a los recursos y servicios que necesitan". - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha presentado una moción en el pleno para reclamar que el presupuesto provincial de 2027 incluya medidas destinadas a reforzar la cooperación con los ayuntamientos, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios técnicos provinciales para que los municipios puedan tramitar sus expedientes y ejecutar sus inversiones con agilidad, además de extender la programación cultural a toda la provincia con acciones como la puesta en marcha de una gira dedicada a Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato.

En una comparecencia, los diputados provinciales socialistas Ismael Padilla y José María Villegas han considerado que las cuentas provinciales "deben responder a las necesidades reales de los pueblos y garantizar que todos los municipios, con independencia de su población o capacidad económica, puedan acceder a los recursos y servicios que necesitan" por lo que han instado al equipo de gobierno del PP a "incorporar estas prioridades al presupuesto que elabora".

Ambos han subrayado que la cercanía de la aprobación de las cuentas provinciales es uno de los momentos "más importantes y decisivos del año" por lo que, en su opinión, el gobierno de Francis Rodríguez "debe escuchar a los alcaldes y alcaldesas y dejar de ningunearlos. También deben tener potestad para dirigir esos recursos que demandan, un asunto que venimos reivindicando durante los tres años y medio de mandato del PP".

"Es muy importante el refuerzo de los servicios de asistencia técnica a los ayuntamientos, como el de contratación. Son muchos los contratos que no se están pudiendo desarrollar al quedar desiertos o tardar mucho. Esto tiene una repercusión directa en la prestación de servicios a la ciudadanía de la provincia", ha explicado Ismael Padilla.

A nivel urbanístico, los diputados del PSOE han apuntado que se trata de expedientes "muy técnicos que requieren de muchos informes y de una legalidad exquisita que los ayuntamientos no son capaces de sacar adelante. La Diputación aquí tiene que ser muy diligente y seguir prestando la ayuda que las entidades locales necesitan".

"El gobierno provincial del PP debe hacer un esfuerzo técnico y económico para solventar esta situación que está generando y agravando muchos problemas", han expuesto.

"LLEVAR A LORCA A TODOS LOS MUNICIPIOS"

En el ámbito cultural, el PSOE propone impulsar una gira provincial en torno a la figura y la obra de Federico García Lorca para llevar su legado a todos los rincones de Granada con programación itinerante con representaciones teatrales, recitales de poesía, conciertos, exposiciones, actividades educativas y encuentros con creadores y artistas vinculados a la cultura granadina.

"Este aniversario es una oportunidad para acercar la obra de uno de los autores más universales de a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, y para reivindicar el vínculo de Lorca con Granada, su Vega y sus pueblos", señalan desde el PSOE.

La conmemoración, han añadido, "no debe quedarse en actos puntuales o concentrarse en determinados espacios, sino convertirse en una iniciativa provincial que permita a todos los municipios participar y disfrutar de una programación cultural de calidad".

La propuesta socialista persigue, además, generar oportunidades para los artistas y compañías de la provincia, dinamizar la actividad cultural de los municipios y fortalecer la identidad cultural granadina.