PSOE-A pide explicaciones a Moreno por "esperar dos semanas" para actuar ante una tercera ola "explosiva"

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha expresado este sábado su "decepción absoluta" por las nuevas medidas planteadas por el Gobierno de la Junta y ha exigido que "de manera inmediata" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, explique "por qué ha esperado" 15 días para actuar pese a conocer que los datos de la tercera ola de la pandemia en la comunidad "eran explosivos desde hace dos semanas".

Así lo ha asegurado el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Fiscal, que ha advertido de que Moreno "juega con la salud" de los andaluces con su gestión "irresponsable" de la crisis del coronavirus.

José Fiscal ha señalado que los datos de incidencia de la pandemia que

la propia Junta de Andalucía remite al Ministerio de Sanidad indicaban ya

el 4 de enero que los ingresos hospitalarios por coronavirus

representaban el 15 por ciento del total y dos días después eran ya el doble que las altas por Covid-19 "pese a que no se hicieron PCR el 5 y 6 de enero, porque Moreno tiene a Andalucía la última en realización de pruebas". Ha incidido en que el indicador de hospitalizaciones "era ya

preocupante hace más de diez días y esta misma semana, fueron el

triple de las altas en el sistema sanitario público".

"Podemos afirmar que el presidente conocía estos datos antes de que

ayer, 15 días tarde, adoptara medidas", ha recalcado Fiscal, insistiendo

en que Moreno "ha dilatado las decisiones de manera irresponsable poniendo en peligro la salud de los andaluces" por su gestión "nefasta" y "con negligencia".

El dirigente regional socialista ha advertido de que las nuevas medidas

planteadas por el Gobierno de la Junta "llegan tarde y mal" y con el

presidente autonómico de nuevo "mirando y señalando al Gobierno de

España mientras sigue sin ejercer todas sus competencias".

Ha alertado de que las restricciones anunciadas "no sirven para atajar la expansión del virus, teniendo en cuenta la gravedad extrema" de la tercera ola y ha lamentado que Moreno Bonilla otra vez "tira la pelota" al Ejecutivo de España cuando "se llevó toda primera ola criticando que el mando único estatal era un abuso y cercenaba autonomía".

Para el portavoz parlamentario socialista, Moreno y su Gobierno están "absolutamente desbordados" y "el tsunami de tercera ola arrastra

a San Telmo" y su "aparato de propaganda", mientras "tememos que las

nuevas restricciones no van a ser suficientes para controlar de manera

efectiva los datos que vamos conociendo diariamente" de la expansión

del Covid-19.

Ha dejado claro que al PSOE de Andalucía no le vale la "excusa ni la

discusión entre economía y salud" y ha subrayado que "lo primero es

garantizar la salud de los andaluces", por lo que ha demandado a Moreno que adopte medidas "realmente útiles, firmes, que no mire para otro lado, que no dé más vaivenes en el mando único de la pandemia que tanto reclamó y ahora le pesa", que "escuche de verdad a los expertos y técnicos" y que toda decisión "vayan acompañada de ayudas al tejido económico, porque no puede ser que la Junta abandone a su suerte al comercio, la hostelería, la industria, el turismo".

Fiscal ha expresado la "indignación" socialista porque Moreno "se

sacude la responsabilidad" como presidente autonómico, porque "sigue

mintiendo" al achacar la tremenda expansión del virus en Andalucía a la

cepa británica que, según las cifras estatales, ahora mismo alcanza a

unos centenares de casos, y porque "de nuevo intenta culpar a agentes

externos de la situación andaluza". "Si grave es esconderse y no adoptar

medidas cuando había que hacerlo por los datos, más grave aún es

mentir e intentar engañar a la gente", ha certificado.

"Se ha perdido una semana crucial", ha reiterado Fiscal, y ha subrayado

que Moreno "tiene capacidad para adoptar más medidas de las anunciadas", por lo que ha considerado una "absoluta vergüenza que mire al Gobierno de España pidiendo soluciones, como el adelanto del toque de queda --que, de todas maneras, el Ministerio de Sanidad está dispuesto a estudiar--, cuando antes hay cuestiones que están al alcance del presidente dentro de su responsabilidad y competencia y no lo hace".