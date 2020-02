PSOE pide a la Junta que facilite suelo industrial en Martos (Jaén) y Carazo señala que se está trabajando en ello

Publicado 12/02/2020 16:31:27 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a la Junta de Andalucía que ejecute el acuerdo que permitía facilitar suelo industrial en Martos a lo que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha respondido que se está trabajando en ello.

Ha sido en el transcurso de la Comisión de Fomento donde el parlamentario Felipe López ha acusado a la Junta de ser "una rémora clarísima" para la ciudad de Martos y un Gobierno "perfectamente inútil" que "no sólo no impulsa proyectos nuevos, sino que paraliza los que había en marcha".

La consejera ha señalado que desde su área se está "avanzando, hablando y poniendo medidas para sacar adelante este proyecto", al tiempo que ha indicado que "el único consejero inútil para la provincia" fue Felipe López en alusión directa a su etapa como consejero de Fomento.

López ha reprochado a la consejera que en 13 meses "no haya hecho absolutamente nada" por continuar el acuerdo entre Ayuntamiento de Martos, Junta y propietarios para facilitar suelo industrial en este municipio. "Llevan un año bloqueándolo", ha dicho.

Así las cosas, ha preguntado a la consejera "si piensan hacer algo por Martos o por la provincia de Jaén" o "si al menos piensan dejar que proyectos en avanzado estado de gestación como éste o la ejecución del acceso a Geolit puedan ser culminados".

Ha subrayado que la ciudad de Martos está pidiendo que "la Junta no sea un obstáculo para el desarrollo de su modelo éxito, donde hay diversificación económica, con fuerza del sector agrario pero también con una pata industrial cada vez más potente y con influencia comarcal".

"No les decimos ya ni siquiera que hagan más cosas, sino que al menos continúen las que se encontraron en marcha, que no bloqueen y que no paralicen lo que había", ha dicho.

La Comisión de Fomento instó a la Junta de Andalucía a que continuara el procedimiento que se encontró en marcha para ampliar el suelo industrial en Martos tras el acuerdo alcanzado por el anterior gobierno socialista, el Ayuntamiento y el sector empresarial. De hecho, la proposición no de Ley presentada por el PSOE fue aprobada por unanimidad.

"Martos necesita ese suelo industrial porque hay empresarios que así lo están demandando, cuya actividad generará más riqueza y por tanto redundará en la necesaria creación de empleo", dijo entonces Felipe López.

El Ayuntamiento ya ha remitido a la Junta toda la documentación, como la modificación del PGOU, la aceptación del cambio de modelo para ir a expropiación, un cronograma con la planificación y un acuerdo con los propietarios.

La consejera ha señalado que fue el pasado 13 de noviembre cuando el delegado de Fomento, Jesús Estrella, se reunió con el alcalde de Martos, Víctor Torres, y desde entonces "seguimos trabajando y avanzando".