El PSOE pide al presidente de Diputación de Córdoba que "aclare si bajará" las tasas en las Ordenanzas Fiscales

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez. - PSOE

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha exigido este lunes al presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, que "presente las tasas y Ordenanzas Fiscales para 2027" y "aclare si tiene previsto bajarlas para el próximo ejercicio".

Según ha informado el PSOE en una nota, Álvarez ha criticado que, "a fecha de hoy, el Gobierno provincial del PP todavía no ha presentado ninguna propuesta fiscal para el próximo año", subrayando que "los cordobeses tienen derecho a saber qué van a pagar en 2027 y si la Diputación piensa bajar las tasas después de las subidas aprobadas por el PP".

El portavoz socialista ha remarcado que "el Gobierno provincial ha aumentado un 40,8% la tasa de basura de la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), una subida que ha encarecido este servicio para la ciudadanía".

"Después de subir la tasa de basura un 40,8%, queremos saber si Salvador Fuentes va a rectificar y va a bajar las tasas. A día de hoy no conocemos ninguna propuesta para 2027 y exigimos que deje de retrasar la presentación de las ordenanzas fiscales", ha afirmado Álvarez.

Así las cosas, el PSOE ha reclamado al Gobierno provincial que "presente cuanto antes su propuesta" y explique "con claridad si contempla una reducción de las tasas y qué ahorro supondría para los vecinos de la provincia".

"No pedimos anuncios, pedimos respuestas. Los cordobeses quieren saber si van a pagar menos el próximo año. Salvador Fuentes tiene que presentar las ordenanzas fiscales y aclarar cuáles son sus planes", ha concluido el portavoz socialista.