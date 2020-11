PSOE-A ve "amordazada" a la consejera de Igualdad y le pide "levantar la voz contra la ultraderecha"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE, Soledad Pérez, ha instado este jueves a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, a la que ha descrito "amordazada y que ni defiende la igualdad por el miedo a la ultraderecha", a "levantar la voz contra la ultraderecha", planteamiento que Ruiz ha respondido con un "reaccionen y no pacten con quienes no han condenado los 850 asesinatos de ETA".

El abandono del Pleno del Parlamento por el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, tras reprochar a su presidenta, Marta Bosquet, que no le diera el uso de la palabra para replicar a la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, después de que ésta retratara a Vox como "herederos del franquismo" en su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido el telón de fondo de la pregunta de la socialista Soledad Pérez a la consejera de Igualdad sobre nuevas medidas contra la violencia de género.

La diputada del PSOE ha arrancado su intervención aludiendo a un hecho histórico como que "hoy hace 87 años que las mujeres votaban por primera vez en España" y seguidamente ha calificado de "acto bochornoso que la ultraderecha quisiera privar de voz a nuestra portavoz y haya ofendido a la Presidencia del Parlamento".

Pérez, que ha pedido "la defensa de las mujeres parlamentarias", ha sostenido que la voz de éstas "nunca será tapada por la extrema derecha" tras considerar que "el machismo y la misoginia han entrado por la puerta grande de este Parlamento".

En su primera intervención, la consejera de Igualdad se ha ceñido al contenido de la pregunta alegando "respeto al tema que nos ocupa que es suficientemente importante, por respeto a las víctimas de violencia de género".

Rocío Ruiz ha enumerado todas las carencias que habían acumulado los Gobiernos socialistas en el desarrollo de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, entre las que ha señalado el Plan Integral de Sensibilidad y Prevención, protocolos específicos, el Plan Integral de Servicios Sociales, el Plan de Mujeres Migrantes, a lo que ha sumado la aprobación cercana de la Estrategia Andaluza contra la trata.

La consejera de Igualdad ha proclamado que "se trata de trabajar por las mujeres sin palabras vacías ni postureos".

En su réplica, la diputada socialista ha sostenido que "siempre es el momento de levantar la voz contra la ultraderecha", por lo que ha calificado como "discurso falso" la argumentación de la consejera de Igualdad.

Soledad Pérez ha sostenido que "debe de ser muy complicado pactar con la ultraderecha y hacer políticas de igualdad", por lo que ha considerado a la consejera "amordazada y que ni defiende la igualdad", convencida de que "pesa más el miedo a la ultraderecha, a sus votos", por lo que ha instado a la consejera de Igualdad a que "levante la voz" tras advertir de que "es usted la consejera de Igualdad".

"Si no qué defiende usted, qué representa usted", se ha preguntado la diputada del PSOE, quien ha apelado a "la sororidad entre mujeres" tras proclamar que "ser feminista es que te duela el machismo".

La réplica de Rocío Ruiz se ha centrado en expresar que "me duelen las mujeres que han asesinado, que ustedes abandonaron porque no ejecutaron los 15 millones del Pacto del Estado, por un teléfono que no tenía presupuesto", para cerrar su intervención aludiendo al pacto presupuestario del PSOE con Bildu para superar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Estado de 2021.