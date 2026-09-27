PSOE pide que se sectorice la rehabilitación del parque Cruz Conde

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este domingo a la Gerencia de Urbanismo que corrija a la empresa adjudicataria de la rehabilitación del parque Cruz Conde y se le exija la sectorización de la actuación para evitar el vallado completo del parque durante todo un año.

Para Hurtado, el proyecto de reforma del Parque Cruz Conde, financiado con fondos europeos Edilquivir, es "muy necesario por su deteriorado estado". Según el portavoz socialista, el proyecto que se va a llevar a cabo se ha expuesto durante mucho tiempo en la asociación vecinal, "sin que se hayan presentado sugerencias ni modificaciones, por lo que solo se debería admitir cambios puntuales y justificados en el mismo".

En un comunicado, Hurtado ha sostenido que el principal problema se ha derivado del vallado completo del parque por decisión de la empresa adjudicataria, lo que impide que los usuarios del parque y vecinos puedan disfrutarlo.

"El vallado completo ha provocado las quejas de vecinos y usuarios del parque que ven innecesario que no se pueda utilizar en su totalidad durante aproximadamente un año que dure la obra", ha afirmado Hurtado.

Para el portavoz socialista, esta obra hay que sectorizarla y que solo se valle por seguridad la zona donde se actúe, pero permitiendo que el resto del parque pueda mantener su uso y disfrute, lo que haría mucho más llevadera la reforma para todos.