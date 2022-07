PSOE presenta una batería de propuestas para que la provincia de Jaén "siga avanzando y con más rapidez"

JAÉN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha presentado la Estrategia 'Jaén Lo Primero, Horizonte 2031', un documento de 236 páginas "fruto de un inmenso trabajo colectivo" en el que se propone "una batería integral de propuestas para que la provincia de Jaén siga avanzando y con más rapidez".

Reyes ha indicado en rueda de prensa que se trata de "una hoja de ruta ambiciosa que sienta las bases para que la provincia de Jaén aproveche sus recursos y potencialidades y siga creciendo en la próxima década".

Acompañado por la coordinadora de 'Jaén Lo Primero', Francisca Medina, y el secretario de Organización, Jacinto Viedma, Reyes ha detallado algunas de las propuesta más relevantes que se incluyen en este trabajo. El primer bloque del documento, 'Las personas como prioridad', es "un alegato en defensa de la igualdad, de los derechos de la ciudadanía y de los servicios públicos de calidad".

Reyes ha destacado el compromiso del PSOE de trabajar por "la recuperación y defensa de la sanidad pública, con planes de choque que refuercen hospitales y centros de salud, creando un plan de salud mental y potenciando la atención a pacientes crónicos y personas mayores".

También se propone el establecimiento de una ratio flexible en los centros educativos de la provincia, "una ratio adaptada a cada colegio y municipio que impida el cierre de unidades y centros". Igualmente, se contempla el "blindaje" de la Universidad de Jaén y su grado de Medicina, así como la puesta de una agenda feminista con planes municipales de igualdad, ayudas para empresas locales creadas por mujeres y formación para emprender y favorecer así su acceso al mercado laboral.

El segundo bloque, 'Jaén Provincia de Oportunidades', pone el foco en la llamada Triple T: Transición económica, Transición ecológica y Transición digital. "Jaén tiene condiciones para aprovechar las oportunidades de las energías renovables, la eficiencia energética, la reindustrialización verde o las empresas innovadoras, todo ello con la necesaria extensión de la banda ancha y el 5G", ha dicho Reyes.

Además, el documento incluye "un pacto por la industria" en la provincia de Jaén, un pacto que tenga tres ejes de actuación más específicos en Jaén capital y área metropolitana, Linares y N-IV y el eje de la Sierra Sur de Alcalá, Alcaudete, Martos o Castillo de Locubín.

También hay una "apuesta" por la agricultura y el olivar, con medidas para "concentrar la oferta y suscribir alianzas entre operadores para ser más fuertes", momento en que Reyes ha puesto el ejemplo de Interóleo como "una historia de éxito".

'Jaén Lo Primero' propone impulsar un plan integral del sector oleícola que permita su modernización y pasar a una gestión 4.0, "donde aprovechemos las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la comercialización". De igual manera, se propone llevar esa gestión 4.0 a los recursos hídricos y energéticos con la incorporación de sistemas de automatización y telecontrol de los sistemas de riego.

En materia de turismo, entre otras iniciativas, se plantea un plan director del turismo gastronómico para aprovechar las posibilidades de Jaén al hilo de sus restaurantes con estrellas Michelín y del resto del sector.

Reyes ha avanzado que este documento ya ha sido enviado a las 109 agrupaciones locales del PSOE para que sirva de referencia y pueda ser adaptado para la elaboración de 97 proyectos municipales. Además, será "el libro de cabecera" que el PSOE de Jaén defenderá en todas las administraciones, gobierne o esté en la oposición".

En este punto, ha indicado que este trabajo no sólo va a estar a disposición lógicamente del Gobierno de España, sino también de la Junta de Andalucía, a cuyo presidente envió un mensaje. "Le tendemos la mano al señor Moreno Bonilla para trabajar por Jaén" porque "no podemos perder otra legislatura en Andalucía" y "en estos tres años y medio no ha tratado bien a esta tierra". Ahora, según Reyes, "tiene una oportunidad para rectificar" y "esta estrategia está a su disposición".

Reyes ha adelantado que el PSOE de Jaén le va a pedir en el Parlamento andaluz todas aquellas actuaciones contempladas en esta estrategia "que son competencia de la Junta de Andalucía", de igual manera que lo hará con las propuestas relativas al Gobierno de España.

El documento se ha elaborado durante un año de trabajo con la participación de las agrupaciones locales del partido, pero también "de la mano de la sociedad civil". El líder socialista ha concluido que el objetivo final "es el progreso económico de la provincia de Jaén, la generación de riqueza, la creación de empleo y la garantía de igualdad oportunidades".