PSOE-A reprocha a Moreno que "siga dilatando" el endurecimiento de las medidas pese al aumento de contagios

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha denunciado este jueves la "nueva huida" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Parlamento de Andalucía, teniendo en cuenta que "solo ha comparecido una vez a petición propia desde que comenzó la pandemia, y que siga dilatando el endurecimiento de las medidas".

Con casi 7.000 contagios al día, la última comunidad en pruebas PCR y con un crecimiento exponencial en más de 200 puntos de la incidencia acumulada en los últimos 14 días hasta alcanzar los 350 casos por cada 100.000 habitantes, Sánchez Haro se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que Juanma Moreno dé explicaciones y acuda al Parlamento".

El dirigente socialista ha reprochado al presidente andaluz que "sus medidas no le han durado ni una semana", a la vez que ha apremiado a que "asuma su responsabilidad, porque nadie entiende que lleve varios días amagando con plantear medidas extremas de confinamiento de la población y, al mismo tiempo, plantee que la decisión la tome otro". "La tercera ola se está convirtiendo en un tsunami que está inundando San Telmo", indicó.

En este sentido, ha recordado que "Juanma Moreno se pasó la primera ola del coronavirus peleándose con el Gobierno de Pedro Sánchez; la segunda no la vio venir, y la tercera ola pilla al jefe del Ejecutivo de PP y Ciudadanos, mando único ante la pandemia, enredado en el escudo presidencial, limitaciones de mandatos o nombramiento de altos cargos".

"Está claro que prefiere seguir escondido en su grupo burbuja de San Telmo, junto a Bendodo, Marín y su comité de altos cargos, a los que llama expertos. Lo que nos preguntamos todos los andaluces es para qué le sirve", ha lamentado Sánchez Haro. "No es de recibo --prosiguió-- la faena de aliño del Gobierno andaluz para que no comparezca Juanma Moreno aprobando un pleno extraordinario para hablar de RTVA, financiación autonómica y fondos europeos, cualquier cosa les vale para jugar al despiste, que los datos no estropeen la realidad que ha creado Moreno a base de propaganda, una cortina de humo para apartarnos de la realidad", ha concluido.