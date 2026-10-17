El PSOE-A señala a la Junta por usar la Cámara de Cuentas para "tapar una presunta corrupción" con contratos del SAS

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha asegurado este sábado que el Gobierno andaluz "está maniobrando para tapar una presunta corrupción" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", después de conocerse que la Cámara de Cuentas "ha excluido a este organismo del plan de fiscalización de la contratación menor correspondiente a los ejercicios 2022 y 2023".

En una nota remitida por el partido, Jiménez ha recordado que esta exclusión "se produce mientras un juzgado de Cádiz investiga al SAS por una posible malversación de fondos públicos de más de 230 millones de euros mediante el presunto fraccionamiento ilegal y continuado de contratos menores".

"Es absolutamente inexplicable en términos técnicos que se aparte precisamente al organismo que concentra más del 70% del total de la contratación menor que realiza la Junta de Andalucía", ha advertido.

Para el parlamentario socialista, esta decisión responde a "una estrategia directa de Moreno Bonilla a través de su presidente en el órgano fiscalizador, Manuel Alejandro Cardenete".

"Están intentando ocultar lo que ha podido ocurrir con cientos de millones de euros en contratos a dedo durante estos años y procedimientos de emergencia ilícitos que han podido beneficiar a los amiguetes del Partido Popular", ha aseverado.

Asimismo, Jiménez ha calificado de "cacicada absolutamente irregular y fraudulenta" la destitución del consejero de la Cámara de Cuentas, Antonio Manuel López, que "iba a dirigir precisamente este plan de fiscalización de la contratación menor".

El portavoz ha advertido de la "gravedad" de apartar al responsable encargado de la investigación. "Se saca al organismo del plan de fiscalización y se saca al consejero que iba a dedicarse a auditarlo. Es intolerable la impunidad con la que Moreno Bonilla manosea los órganos de control parlamentario para que no se conozca la verdad", ha subrayado.

"Este es un comportamiento mafioso, no tiene otro calificativo", ha aseverado Mario Jiménez. El socialista ha pedido al presidente de la Junta que "dé instrucciones inmediatas para rectificar y reincorporar al SAS al programa de fiscalización".

"No se puede consentir que el sitio donde más se ha contratado, donde peor se ha hecho y donde existen informes de actuación de la Intervención General de la Junta quede al margen de la investigación. Están ocultando corrupción y exigimos que se investigue a fondo", ha concluido.