PSOE señala que el Plan de Infraestructuras de la Junta "no resuelve las necesidades de la provincia de Jaén"

JAÉN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado que el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad (Pitma) de la Junta de Andalucía "no resuelve las necesidades de la provincia, ni cumple las promesas del PP" en materia de autovías, transporte público y áreas logísticas.

"El Pitma no aspira a nada nuevo, de futuro y de progreso para el desarrollo económico y la creación de empleo en la provincia de Jaén. No hay ni rastro de las reivindicaciones del PP ni tampoco de lo que había en sus programas electorales. Es una suma de los proyectos que ya están programados o en ejecución y en su mayoría son herencia recibida", ha dicho Víctor Torres.

En rueda de prensa, el parlamentario socialista ha reprochado a la Junta que todo el Pitma para la provincia de Jaén son "vaguedades e inconcreciones", empezando por "uno de los grandes incumplimientos" de Moreno como la Autovía de Olivar. La única mención que se hace en el documento es que esta autovía "se completará" en el horizonte 2030. "Lo dicen quienes en cuatro años no han hecho absolutamente nada, por lo que hay que poner en duda que vayan a ejecutar algún kilómetro", ha dicho Torres.

Sobre las promesas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de convertir en autovías la Torredonjimeno-El Carpio y la Jaén-Andújar-Fuerte del Rey, lo que deja claro el Pitma es que "quedan pendientes de resolver las conexiones entre Jaén y Córdoba, lo que confirma el rechazo del PP a la construcción de estas autovías".

"Como alternativa, contempla unas obras de seguridad vial que llevan años anunciando pero que ni siquiera han empezado todavía a ejecutar y que apenas supone una inversión de 30 millones de euros para un parcheo", ha apuntado Torres. Y es que "la Junta sólo prevé actuar sólo en 16 kilómetros de la Torredonjimeno-El Carpio y apenas en ocho kilómetros de la Jaén-Andújar", de los más de 100 kilómetros que suman estas dos vías.

El parlamentario también se ha referido al tranvía de Jaén, donde la situación es ya "casi ofensiva" después de que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, dijera recientemente que tampoco va a circular el año que viene.

Ha apuntado que lo único que aparece en el Pitma "es lo que ya se está haciendo y se está haciendo por el trabajo y la lealtad institucional del Ayuntamiento de Jaén, que es la puesta a punto" del tranvía. "No hay nada más concreto. Sin embargo, sí que lo hay de otras líneas de metro y de otros tranvías en otras zonas de otras provincias de Andalucía", ha manifestado en alusión a las nuevas líneas y ampliaciones de metro en Sevilla, Málaga y Granada, y a la finalización y puesta en servicio del tranvía de Alcalá de Guadaíra, claramente contempladas en el Pitma.

Además, el plan de la Junta "nada dice de la unión de polígonos en Alcalá la Real, nada dice de la mejora de accesos al polígono de Martos con la futura Autovía del Olivar y nada dice de la unión entre los terrenos del polígono olivarero y la propia ampliación del polígono industrial de Martos". Tampoco concreta el nodo logístico en el que incluyen a Linares, Martos, Andújar y Bailén y en el que "tampoco se ha avanzado nada en estos últimos cuatro años".

El Pitma alude también las obras de la conexión de la Autovía del Olivar con la A-32 y de acceso a Geolit por la A-44, obras que "están en ejecución, ambas con retraso, y que son herencia socialista".

"Todo el Pitma es una suma de proyectos que están en ejecución, muchos de ellos de herencia recibida, donde no hay nada nuevo ni de futuro, donde no se cumplen las promesas del PP y que no resuelve las necesidades de nuestros pueblos y ciudades en materia de comunicaciones", ha apostillado.

En clave regional, ha dicho que este plan tiene un presupuesto de 7.766 millones de euros, de los que la Junta aporta 3.200 millones como fondos propios, el resto se corresponden con fondos que proceden del Gobierno de España, Europa o a la colaboración público-privada. "Esto quiere decir que la Junta sólo prevé poner 320 millones de euros anuales, lo que supone únicamente el 0,70 por ciento del Presupuesto total de la Junta de Andalucía. Además, casi el 90 por ciento de las actuaciones se destinan a conservación y mantenimiento de las infraestructuras existentes", ha concluido Torres.