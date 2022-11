PSOE-A: Moreno "va camino de convertirse en el Ayuso de Andalucía" con la "demolición" de la sanidad pública

JAÉN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha asegurado que la situación de la sanidad pública en la provincia de Jaén se encuentra en estado "muy crítico" y ha señalado que el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "va camino de convertirse en el Ayuso de Andalucía".

"La demolición de la sanidad pública es una realidad por mucha propaganda que le eche la Junta de Andalucía. La realidad que percibimos es que la sanidad está peor que hace cuatro años, que hay un deterioro bestial y que atenta contra el modelo de igualdad que defendemos desde el PSOE", ha afirmado en rueda de prensa la parlamentaria socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz.

Férriz, que se ha reunido con el Grupo de Sanidad del PSOE de Jaén, ha manifestado que el deterioro de la sanidad pública está provocando el aumento de las derivaciones a la sanidad privada --con un aumento previsto del 55 por ciento en los conciertos sanitarios para el año que viene-- y el aumento "récord" de las contrataciones de seguros privados por parte de los ciudadanos "que pueden pagárselo".

"Hay un 39 por ciento de andaluces y andaluzas que viven en la pobreza o en riesgo de pobreza que no pueden hacerse ese seguro probado", ha dicho la dirigente socialista, antes de realizar un repaso de la situación en la que se encuentra la sanidad pública en la provincia de Jaén.

En este punto, ha denunciado el incremento de las listas de espera en los hospitales jiennenses, donde actualmente hay casi 110.000 personas esperando la consulta con el especialista, "el doble de las que había en 2019". Además, hay 12.232 jiennenses en listas de espera para ser operados, 2.000 personas más que hace tres años, lo que supone otro aumento del 20 por ciento.

"La Junta debería explicar cómo puede ser que haya destinado cada año más y más dinero a la sanidad privada y que en cambio las listas de espera se hayan duplicado", ha afirmado Férriz, al tiempo que ha indicado que todo "es un timo, una hoja de ruta premeditada que consiste en deteriorar lo público para justificar la derivación de dinero hacia la privada".

Ha añadido que 1.200 profesionales de la Enfermería tuvieron que marcharse el año pasado de Andalucía a otras comunidades autónomas, según ha denunciado el Colegio Andaluz, porque "no encontraban condiciones laborales dignas" y eso significa que "no es que falten profesionales, es que los hay, pero la Junta ni les paga bien ni les da estabilidad laboral". A esto le ha sumado las denuncias de los médicos de la falta de profesionales en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Jaén.

En el caso de la Atención Primaria, Férriz ha reiterado que sigue habiendo "numerosos centros de salud con citas a 14 días vista" y ha vuelto a enseñar otra cita solicitada este martes y concedida para el 29 de noviembre. Así las cosas, ha pedido a la consejera de Salud, Catalina García, que "no haga trampa" cogiendo centros de salud con poca afluencia para bajar las medias.

Para Férriz, el motivo de este "deterioro bestial" de la sanidad pública es que "desde 2019 la derecha gobierna en Andalucía". "Está muy bien que se reformen centros de salud y quirófanos, y a la Junta le honraría reconocer que ha podido hacerlo gracias al dinero del Gobierno de España, pero si no hay médicos, enfermeras, anestesistas, pediatras o matronas, ya me dirán qué hacemos con los centros de salud reformados si nadie los atiende", ha resumido la dirigente socialista.

SITUACIÓN EN JAÉN

La responsable socialista ha reprochado a Juanma Moreno que cerrara el Hospital del Neveral de Jaén y que tuviera "la desfachatez" de inaugurar el Hospital de Cazorla con un año de retraso y al 15 por ciento de su capacidad. "En noviembre de 2022 este Hospital sigue bajo mínimos, sin hospitalización, sin urgencias y sólo con algunas especialidades", ha manifestado la dirigente socialista.

También se ha referido al "desmantelamiento del Hospital de Andújar", que sigue "con graves carencias de profesionales". En concreto, ha explicado que faltan cuatro intensivistas y que sólo hay dos de los que depende casi toda la actividad quirúrgica del Hospital, uno de ellos cedido por el Hospital de Jaén. Sólo hay un médico en Oftalmología y otro en Otorrinolaringología, mientras que sólo hay tres en Digestivo, "lo que está creando serias dificultades para atender ingresos, guardias y endoscopias".

Además, falta un médico en Traumatología, no hay Dermatología y las urgencias de Urología se están cubriendo con especialistas de Jaén. En Rehabilitación, "o no hay o se tarda prácticamente dos años en que te den la rehabilitación", lo que ha motivado las quejas del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

"Los vecinos y vecinos de la comarca de Andújar tenían un Hospital modélico en 2018 y ahora tienen un Hospital en caída libre en 2022", ha concluido Férriz al referirse al Hospital de Andújar.

De igual manera, ha alertado de la evolución del Hospital de la Sierra de Segura, que "ha perdido tres especialidades desde que gobierna Moreno Bonilla", puesto que en estos momentos no hay Hematología, ni Otorrino, ni Otfalmología. "Montan a las personas mayores en un autobús o en un taxi y se los llevan 500 kilómetros, entre ida y vuelta, a una clínica privada de Córdoba. Esto está pasando en la Sierra de Segura", ha dicho.

Además, ha avisado de la situación "dramática" que se avecina en Atención Primaria en la comarca, ya que cinco médicos "finalizaron contrato hace dos semanas y no han sido renovados". "La Junta de Andalucía tiene un presupuesto histórico, expansivo, con más dinero que nunca y luego dice que no tiene para renovar a cinco médicos en una zona rural", ha reprochado la parlamentaria socialista.

Asimismo, ha afirmado que "las cosas no pueden funcionar bien" cuando además se registra casi una docena de ceses y dimisiones de altos cargos en estos últimos tres años, que es lo que ha ocurrido en Jaén entre gerentes del Complejo Hospitalario, directores médicos y directores de centros de salud. "No es ésta la mejor manera de gestionar y dirigir un área tan sensible como la sanidad pública, que debería estar fuera de esos escenarios de inestabilidad y de incertidumbre", ha concluido Férriz.