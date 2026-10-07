El PSOE de Sevilla exige a Sanz el fin de las obras de un edificio con 312 familia en la Plaza Encina del Rey de Alcosa

Archivo - El concejal Juan Tomás de Aragón en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ponga fin de manera urgente al "calvario" que sufren las 312 familias de la Plaza de Encina del Rey, en el barrio de Parque Alcosa, quienes sufren de nuevo un "injustificable incumplimiento" en los plazos de esta intervención de rehabilitación, que agrava aún más su día a día.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las obras se encuentren actualmente al 57 por ciento de su ejecución, lo que ha probado el "descontrol" de unos trabajos cuyos "continuos retrasos" están generando "notables perjuicios" en la vida de los vecinos, como ya ocurrió con los graves episodios de inundaciones y derrumbes de la pasada primavera.

En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás Aragón, ha advertido que esta obra "tenía que haberse acabado en febrero de este año". Luego se amplió el plazo al 30 de noviembre y ahora hemos descubierto que tampoco va a acabar en esa fecha, sino en septiembre de 2027", ha añadido.

Ante esta situación, De Aragón ha reprochado al Gobierno municipal que su única respuesta sea "engañar a los vecinos". El concejal ha revelado que el expediente de penalización que el Ayuntamiento anunció contra la empresa adjudicataria por los "graves perjuicios" y retrasos previos "se metió en un cajón y nunca más se supo de él".

Mientras tanto, según ha afeado, "hay 312 familias que continúan esperando y sufriendo esta chapuza interminable, pese a que les dijeron que estaba controlada y que iba a acabar en plazo". "Cuando una obra se retrasa una y otra vez, cuando no hay un seguimiento y cuando las penalizaciones se olvidan, la pregunta ya no es cuándo va a acabar esta obra, sino cómo el Ayuntamiento ha permitido que lleguemos a este punto", ha afirmado.

Por todo ello, el concejal socialista ha anunciado que pedirán explicaciones formales para "obligar" a Sanz a asumir sus responsabilidades y "tomar las riendas del proyecto", a la vez que ha exigido a la administración local que "escuche a los vecinos e incluya en el proyecto un nuevo modificado para rehabilitar aquellos elementos de los edificios cuyo mal estado se ha descubierto durante el transcurso de la actuación, dando así una solución definitiva y digna a los vecinos de Alcosa".