PSOE-A solo acepta reuniones bilaterales sobre financiación si son "transparentes" y no "perjudican" al resto de CCAA

El PSOE-A ha manifestado este lunes que "reuniones bilaterales" entre el Gobierno central y una comunidad autónoma "siempre se han producido" y "las tiene que haber", pero siempre que sean "transparentes" y en ellas no se tomen decisiones que "repercutan" o "perjudiquen" al resto de comunidades autónomas.

"Reuniones bilaterales siempre se han producido, pero otra cosa es que se produzcan con una agenda que repercuta sobre el resto de comunidades sin conocimiento de éstas", ha indicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien ha recalcado que "encuentros bilaterales tiene que haber", como hoy lo hay entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, mientras que el próximo día 23 el jefe del Ejecutivo español recibirá a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Ha insistido en que reuniones "bilaterales tiene que haber y que se produzcan esos contactos, relaciones, diálogo y planteamientos de una comunidad con el Estado", lo que no excluye que, en el caso de la financiación autonómica, existe un órgano como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el foro donde tiene que afrontarse este debate porque "repercute en todas las comunidades y ahí es donde tienen que producirse los grandes acuerdos", según ha dicho.

Juan Cornejo ha insistido en que, "con transparencia", puede haber todas las reuniones bilaterales "que se quiera" y siempre que no impliquen "acuerdos que perjudiquen al resto de las comunidades".

No obstante, ha insistido en que reuniones bilaterales para "establecer la financiación autonómica no deben existir, pero lo que sí puede existir son reuniones bilaterales para abordar asuntos de cualquier índole, siempre y cuando no repercutan en el resto de comunidades".

El dirigente socialista ha insistido en la Junta va a demandar al Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que reclamaba al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, en materias como la financiación autonómica, inversiones en esta comunidad, plan especial de empleo o cofinanciación del sistema de Dependencia, entre otras.

Ha indicado que ya se está viendo como el nuevo Gobierno del PSOE está teniendo "sensibilidad" hacia Andalucía, en asuntos como el levantamiento del peaje en la AP4, el impulso a la línea férrea Algeciras-Bobadilla o en relación con la elaboración de un plan integral para el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

Ha criticado que desde los partidos de la oposición en Andalucía se haya intentado "crear inseguridad" en relación con los planteamientos del Gobierno andaluz y sus reivindicaciones ante el Ejecutivo nacional. Juan Cornejo ha recalcado que Susana Díaz ha dejado claro ante el Pleno del Parlamento que las demandas de Andalucía son las mismas ahora que antes con el PP en el Ejecutivo nacional.