PSOE tacha de "fraude" y "engaño masivo a los jiennenses" los presupuestos de la Junta para la provincia de Jaén

Publicado 04/06/2019 13:11:12 CET

JAÉN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, ha tachado de "fraude en toda regla" y de "engaño masivo a los jiennenses" los Presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén.

"Esta legislatura empezó con Jaén fuera del Gobierno andaluz; y cuatro meses después tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autónoma", ha indicado la dirigente socialista en rueda de prensa.

Ha indicado que la Junta presume de haber provincializado el presupuesto, pero la realidad es que "han provincializado la nada, el insulto y el engaño masivo". "Efectivamente, el sectarismo, el abandono y el desprecio lo han vuelto a provincializar en Jaén; eso sí lo han provincializado muy bien", ha dicho Férriz.

Los presupuestos suponen, según Férriz, "el incumplimiento del programa electoral del PP y la confirmación de que el PP engañó a los jiennenses durante años". Así las cosas, ha denunciado que no aparecen los planes extraordinarios de inversiones prometidos por Juanma Moreno para la provincia de Jaén como el Plan Avanza, el Plan Jaén Mejor Comunicado o el Plan de Reindustrialización para la N-IV.

En materia de carreteras, ha apuntado que "no van a empezar la ejecución de las obras de la Autovía del Olivar a partir de Martos" y ha preguntado si se va a ejecutar el millón de euros previsto por el PSOE para acondicionar la A-311 Jaén-Fuerte del Rey-Andújar porque "esa inversión no puede esperar".

Férriz ha recordado que el PP era "un disco rayado" exigiendo la inmediata conversión en autovía de la Torredonjimeno-El Carpio "y ahora que tiene el presupuesto en sus manos, esta obra no aparece por ningún sitio". A esto ha sumado que el presupuesto no contempla la inversión de cuatro millones de euros del acceso a Geolit desde la Bailén-Motril, una inversión que "estaba lista para su ejecución y que están esperando los empresarios".

En sanidad, no está la Ciudad Sanitaria y el PP de Jaén "no ha dicho ni pío", pero es que tampoco aparecen las Urgencias del Bulevar, el centro de Salud de Jimena o el Chare de La Carolina, proyecto este último que "no sólo venía en el programa electoral del PP, sino que el propio consejero de Salud vendió a bombo y platillo a 4 días de votar en las elecciones municipales".

En los presupuestos aparece una pequeña partida para abrir el Hospital de Cazorla, "cuando lo único que le falta al hospital es la voluntad política de abrirlo por parte de la Junta".

Asimismo, han indicado que los presupuestos sentencian la eliminación de los 20 millones de euros para la modernización y reforma integral del Complejo Hospitalario, 20 millones que se quedan en 200.000 euros "de limosna para parchear".

Férriz también se ha referido al tranvía de Jaén, al que se ha referido como un "monumento al cinismo del PP", después de que todavía no se haya firmado el convenio a pesar de la "sintonía" entre Junta y Ayuntamiento.

También ha lamentado que el Conservatorio de la capital haya desaparecido después de que en el último presupuesto socialista tuviera una consignación de siete millones de euros. En este punto ha exigido a la Junta que "dé la cara" ante esos estudiantes a los que hace dos semanas se les prometió en el Parlamento celeridad para las obras en el Bulevar.

También ha mencionado la Ciudad de la Justicia, con una partida de 50.000 euros para un proyecto que "no tiene ni ubicación" y que por el importe "más que ciudad será aldea". Además ha hecho referencia a los cero euros recogidos para la Catedral de Jaén después de que el PP incluyera en su programa electoral el compromiso de invertir en la mejora de cubiertas y vidrieras.

Ha incidido en que todo lo que aparece en el presupuesto "es herencia recibida" del PSOE y "no hay proyectos nuevos". Así, ha destacado que hablar de ayudas a la competitividad, a la modernización de explotaciones agrarias, al relevo generacional en el campo, a la construcción de depuradoras o al ramal Linares-Vadollano supone hablar de la gestión "que ya estaba en marcha con el PSOE".

De hecho, ha invitado a repasar el último presupuesto socialista, donde aparecen las depuradoras que ayer se vendían como nuevas, y recordó que Linares-Vadollano tenía incluso aprobado el proyecto de conexión a la vía férrea Madrid-Cádiz.

La parlamentaria socialista ha concluido que los presupuestos son "netamente de derechas", porque recortan un 15 por ciento el dinero para empleo y trabajo autónomo a pesar de que el PP prometió crear 600.000 puestos de trabajo. Además, "desguazan lo público, con menos inversión para las familias, para la educación y para la sanidad, con un tajo de 130 millones de euros al SAS y un refuerzo de los conciertos en educación y sanidad".

Férriz ha asegurado que el grupo parlamentario "no se va a quedar parado" y va a denunciar estas cuentas en las comarcas y en el Parlamento andaluz. Asimismo, está trabajando ya en la presentación de enmiendas que permitan colocar a Jaén en el mapa de las inversiones.