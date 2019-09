PSOE-A urge a Junta explicar el "cese" en Salud en plena crisis por la listeriosis e insiste en que Aguirre debe dimitir

Publicado 13/09/2019 13:48:48 CET

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido al Gobierno andaluz explicaciones por el "cese" conocido este viernes del jefe del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en plena crisis por el brote de listeriosis, toda vez que ha insistido en que es el titular del departamento, Jesús Aguirre, el que debe dimitir por su "nefasta gestión" y por "mentir" en esta situación.

En rueda de prensa, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, ha señalado que se desconocen las causas por las que ha "cesado" el referido cargo, "¿ha sido por haber gestionado mal la crisis?", se ha preguntado antes de considerar que el Gobierno andaluz debe explicar los motivos de dicha salida.

Con todo, la dirigente socialista ha advertido de que la tercera alerta alimentaria por listeriosis en Málaga, conocida este jueves, "vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno de Juanma Moreno", que "tiene mucho que explicar pero sigue callado", ha lamentado.

Además de los daños personales, Rubiño ha hecho hincapié en que el sector cárnico "acusa de manera muy importante pérdidas económicas y posibles despidos, a lo que hay que sumar los daños que se puedan producir en el turismo y en la hostelería por la imagen que se está transmitiendo desde el Gobierno andaluz".

"Y Moreno sigue sin dar la cara, está escondido, no asume la responsabilidad que el corresponde y permanece tapado detrás de ese inefable consejero que debería estar su casa hace mucho tiempo", ha abundado la portavoz del PSOE-A, que ha afeado al presidente que no diga "ni mú" ante la gestión la que está siendo "la crisis sanitaria más grave de la historia de Andalucía, y que calificamos como desastrosa".

Así, Rubiño ha asegurado que "numerosas mentiras trufan esta lamentable situación", cuando también ha criticado que el Gobierno andaluz "no decretó la alerta el primer día".

"La ultima pregunta que nos hacemos es ¿cómo es posible que en menos de dos meses se desaten tres alertas alimentarias por listeriosis en tres provincias andaluzas?", ha añadido antes de insistir en que el Ejecutivo de Moreno "tiene que explicar esto y mucho más" pero por contra, ha censurado, "Moreno calla, se esconde, no da la cara, sigue de brazos cruzados y no toma medidas desde el Gobierno andaluz" que "Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno siguen los martes al sol, instándose a sí mismo para no hacer nada".

La portavoz del PSOE-A ha lamentado que la Junta "ni toma medidas para afectados por listeriosos ni para el sector ni para el turismo y la hostelería", de modo que cree que "el gobierno derechas ha conseguido en muy poco tiempo que los andaluces se den cuenta de su falta de criterio y de que solo genera inseguridad e inestabilidad".

"El coste para la imagen de Andalucía está siendo tremendo, esta situación marca un antes y después en cómo se gestionan los problemas, y la culpa es del Gobierno andaluz y de Moreno", ha apostillado antes de lamentar que una circunstancia así "necesita una respuesta firme, transparente y, sobre todo, humana".