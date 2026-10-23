PSOE urge a la Junta la recuperación de los baños árabes de Churriana de la Vega (Granada) tras "dos años de abandono"

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca en el entorno de los baños árabes de Churriana de la Vega (Granada). - PSOE

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha denunciado el estado de "abandono desde hace dos años" de los baños árabes de Churriana de la Vega (Granada) y ha urgido al Gobierno andaluz a "aportar recursos económicos, ahora que tiene más presupuesto que nunca, para hacer posible la recuperación y protección de este bien patrimonial".

En las inmediaciones de esta "joya de la etapa nazarí", Cuenca ha lamentado que para el PP en la Junta de Andalucía este inmueble histórico "se convierta en un derribo y en una obra". Ha explicado que "se iniciaron una serie de actuaciones que están abandonadas, generando no solo incertidumbre, sino también la pérdida de oportunidades y de identidad para el municipio".

"Algo que debería ser una referencia y una cuestión de orgullo para las y los churrianeros, así como para toda Granada, se convierte en un erial y en una escombrera", ha censurado.

Así, Cuenca ha exigido al Gobierno andaluz que destine una cuantía a culminar la rehabilitación de estos baños árabes. "Se van a desarrollar los presupuestos de 2027 y es el momento de dotar económicamente y de forma prioritaria actuaciones que están abandonadas prácticamente en toda la provincia, como es el caso de estos baños", ha dicho.

"Es una cuestión que nos llena de orgullo, que nos permite hacer repaso de nuestra historia y que permite no solo generar atractivos, sino lo que es más importante, hacer ciudad y hacerlo en torno a nuestro patrimonio", ha concluido.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Churriana de la Vega, Enrique Recio, ha criticado el estado "lamentable" de conservación en el que se encuentran los baños árabes y el "perjuicio" que está ocasionando esta situación a las y los vecinos más cercanos.

"El entorno está lleno de suciedad y las calles están sin poder terminar. Está todo bloqueado desde hace dos años y llevamos todo ese tiempo exigiendo al Ayuntamiento y a la Junta que finalice las obras de rehabilitación", ha apuntado Recio.