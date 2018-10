PSOE-A valora la "intención" del Gobierno de "relajar la regla de gasto" para los municipios

Actualizado 09/09/2018 14:37:41 CET

CÓRDOBA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha valorado este domingo la "intención" del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez de "relajar la regla de gasto y marcar otros criterios de estabilidad para los municipios".

Así lo ha destacado Serrano en una rueda de prensa en Córdoba en la que ha contrapuesto esta "sensibilidad con el municipalismo" del actual Ejecutivo frente a la actitud que adoptó el anterior Gobierno del PP, que "no cree en el municipalismo y quería dejar a los ayuntamientos como meros tramitadores de expedientes administrativos, y que no pudieran diseñar su modelo de empleo o de actividad económica", según ha criticado.

En esa línea, la dirigente de los socialistas andaluces ha expuesto que desde el PSOE-A pidieron "reiteradamente al anterior Gobierno de España que relajara los obstáculos que había puesto a los ayuntamientos a la hora de poder implementar políticas de empleo o para generar actividad económica en sus municipios".

Y es que, según ha abundado Serrano, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "impuso una Ley de Estabilidad para conseguir los objetivos de déficit que le marcaba Europa", y, con esa norma, "repartía esos objetivos de diferente manera entre las administraciones, imponiendo objetivos muy duros a la administración autonómica y también a la local", que era "la más cumplidora" y que, según ha lamentado la socialista, se veía así "encorsetada" entre dicha ley y la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, abocada a "tener una difícil situación ante las realidades tan problemáticas de sus ciudadanos en sus municipios".

Serrano ha insistido en que desde el PSOE-A "siempre hemos pedido al Gobierno de España que relajara esa imposición de no poder gastar ni endeudarse, de no poder gastar aquello que ahorraban los municipios", y ha criticado la "regla de gasto infame que hacía que, cuanto más sostenibles fueran y más ahorraran" dichos ayuntamientos, "menos podían gastar al año siguiente".

La representante del PSOE-A ha lamentado que el anterior Gobierno del PP "no fue sensible a esta petición" de los socialistas andaluces, pero ahora "estamos en una situación distinta" y, "afortunadamente, tenemos un Gobierno de España sensible con el municipalismo" que "ya ha anunciado su intención de relajar la regla de gasto y marcar otros criterios de estabilidad para los municipios".

El PSOE-A, según ha abundado Serrano, aboga por que la "autonomía municipal reconocida en la Constitución sea una realidad cuanto antes y se reviertan esas políticas contra la autonomía municipal que impuso" el ministro de Hacienda con Rajoy, Cristóbal Montoro, "y el Gobierno del PP", porque, a juicio de los socialistas andaluces, es "necesario que cada ayuntamiento pueda diseñar el modelo de ciudad y de servicios y lo que quiere implementar en sus pueblos y municipios, y es necesario también que la normas de estabilidad que se impusieron en 2012 se reviertan".

NUEVA SENDA DE ESTABILIDAD

De igual modo, el PSOE-A, a través de su secretaria de Política Municipal, ha realizado un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, para que "miren a la ciudadanía y lo que necesitan los ciudadanos, y no piensen en intereses partidistas", y, bajo esa premisa, "apoyen la senda de estabilidad que el Gobierno de España presentará próximamente otra vez" en la Cámara baja, para que tanto comunidades autónomas como corporaciones locales puedan "gastar aquello que va a permitir" dicha senda.

Y es que, según ha puesto de relieve, "si se aprueba la nueva senda de estabilidad, en la que se eleva el nivel de endeudamiento en dos décimas, Andalucía recibiría 350 millones de euros más que podrían ir destinados a sanidad, dependencia, educación, a políticas de bienestar para ciudadanos, a programas de empleo" y, en definitiva, "redundaría en beneficio de nuestros pueblos y ayuntamientos", según ha concluido la secretaria de Política Municipal del PSOE-A.