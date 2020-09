El PTA participa como socio en 'Target SME', el proyecto europeo para hacer crecer las pymes a través del marketing

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Target SME', impulsado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte 2020, pone el foco en el papel catalizador de los parques tecnológicos para el crecimiento de las empresas a través de herramientas de marketing. En Target SME participan, junto con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), otros parques europeos también socios de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) como el Poznan Science and Technology Park de Polonia (que lidera y coordina el proyecto), el Parque Tecnológico de Kainus de Lituania y el Tallinn Science Park Tehnopol de Estonia.

Desde su arranque en Poznan el pasado mes de diciembre, el objetivo primordial del proyecto ha sido promover la utilización de herramientas emergentes de marketing en ecosistemas de innovación europeos de cara a reforzar la comunicación con las pymes, ha indicado el PTA en una nota.

Pero no solo se pretende mejorar la eficiencia de los parques científicos y tecnológicos en la tarea de atraer pymes innovadoras: también se presta especial atención al uso de nuevas herramientas de marketing como factor de modernización y crecimiento de estas empresas, algo que adquiere especial significación en el contexto actual.

Los cuatro miembros que conforman Target SME han puesto en común en esta tercera reunión del proyecto diferentes estrategias que cada parque desarrolla en comunicación.

El encuentro tendrá este jueves su segunda sesión, con un taller que servirá para avanzar en posibles soluciones de marketing que se podrían aplicar en el ámbito de los ecosistemas de innovación, con el fin de atraer e involucrar a las pymes.

El Parque Tecnológico de Andalucía participa en el desarrollo de numerosos proyectos a nivel europeo; actualmente en marcha se encuentran, además, los proyectos Recycling Business Models, liderado por el PTA y dirigido a potenciar la economía circular desde los ecosistemas de innovación; Elead, para el apoyo de formadores de líderes tecnológicos; y Peers to Blockchain, en su fase final de resultados y que también ha sido coordinado por la tecnópolis malagueña.