Ramírez del Río repetirá como cabeza de lista de Vox al Congreso por Córdoba seguido de la empresaria Esperanza Romero

José Ramírez del Río y la empresaria cordobesa Esperanza Romero Marín, cabezas de lista de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba en las Elecciones Generales del día 29 de noviembre. - VOX

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Ramírez del Río volverá a encabezar la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba en las Elecciones Generales del día 29 de noviembre. Le acompaña como número dos la empresaria cordobesa Esperanza Romero Marín.

Según ha informado Vox en una nota, los dos primeros puestos de la candidatura reúnen "experiencia parlamentaria y trayectoria empresarial, con perfiles vinculados a la universidad, el comercio y la gestión de equipos en Córdoba".

Ramírez del Río da continuidad a su trayectoria como representante de los cordobeses en el Congreso, donde ha sido diputado durante las legislaturas XIII, XIV y XV, tras obtener su escaño en las elecciones de abril y noviembre de 2019 y de julio de 2023.

Licenciado y doctor en Filología, en la especialidad de árabe, por la Universidad de Sevilla (US), es profesor titular de la Universidad de Córdoba (UCO) desde 2007 y académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Su trayectoria académica e investigadora incluye el Premio de Investigación Abd al-Aziz Saud al-Babtayn, recibido en 2012.

Durante su actividad parlamentaria ha desempeñado responsabilidades como portavoz de Vox en la Comisión de Cultura y Deportes y portavoz adjunto en la Comisión de Educación y Formación Profesional, aportando su experiencia docente e investigadora al trabajo legislativo.

Afiliado a Vox desde marzo de 2014, cuenta con una dilatada trayectoria en la formación y vuelve a situarse al frente de la candidatura provincial, que ya encabezó en anteriores convocatorias. Su perfil combina la experiencia de tres legislaturas en el Congreso con su vinculación académica y profesional con Córdoba.

AMPLIA EXPERIENCIA EN GESTIÓN

El segundo puesto lo ocupa Esperanza Romero Marín, empresaria cordobesa nacida en 1985 y propietaria y gerente de Pastelería San Rafael desde 2020. Al frente de esta firma histórica de la repostería tradicional cordobesa, dirige cuatro establecimientos y un obrador de producción artesanal, con un equipo de aproximadamente 20 personas.

Romero cuenta con una amplia experiencia en gestión empresarial, dirección de equipos y organización de eventos. Anteriormente desarrolló su actividad profesional en Bodegas Campos y ejerció como responsable comercial de Ibesol, donde coordinó equipos de más de 60 personas en Andalucía, Murcia y Alicante.

Miembro activo de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), mantiene una estrecha vinculación con el tejido comercial y empresarial cordobés y con la conservación de las tradiciones gastronómicas de la ciudad. En 2024, Pastelería San Rafael recibió el reconocimiento a la Mejor Pastelería Artesana de España, concedido por la Asociación de Cofradías Gastronómicas.

Con José Ramírez del Río y Esperanza Romero Marín, Vox presenta una candidatura que combina experiencia parlamentaria y conocimiento de la realidad empresarial cordobesa, con el compromiso de "defender en el Congreso las necesidades de Córdoba y su provincia, apoyar a las familias y a quienes generan empleo y dar voz a las demandas de los cordobeses".