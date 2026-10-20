Reabre este miércoles al tráfico la calle Ingeniero Ruiz de Azúa tras finalizar trabajos de Emacsa iniciados en julio

Archivo - Material de obra de Emacsa. - EMACSA - Archivo

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que este miércoles reabre al tráfico la calle Ingeniero Ruiz de Azúa una vez finalizados los trabajos de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) para la sustitución de la infraestructura sectorial de la red de abastecimiento iniciada en el mes de julio y coordinada con la actuación programada en el Plan de Asfalto Municipal.

Según ha detallado el Consistorio, esta reapertura supondrá restablecer la configuración circulatoria en la zona y en las calles perpendiculares con calle Alcalá Zamora y Sor Ángela de la Cruz, así como restablecer la conexión Asomadilla-Ronda Norte (Mirabueno).

Desde la Delegación de Movilidad se han propuesto mejoras en la ordenación de este vial con la incorporación de un nuevo paso peatonal de conexión del barrio con el parque de la Asomadilla y la inclusión de reductores de velocidad.

Además, esta apertura se realiza solapando la continuidad de los trabajos de Emacsa en Glorieta Cruz de Juárez para la mejora de la infraestructura de abastecimiento de la zona, por lo que será muy importante prestar especial atención a la señalización de obra en la intersección de esta glorieta con el vial nuevamente recuperado al tráfico rodado.