Reclaman a la CHG el cierre de "más de 500 pozos ilegales" en la comarca de Baza (Granada) que afectan a los acuíferos

GRANADA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Defensa del Río Castril y los Ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza, en la provincia de Granada, han denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la ausencia de control en la "apertura de más de 500 pozos ilegales en la comarca de Baza" que afectan directamente a los acuíferos de la Sierra de Baza, que están siendo "sobreexplotados".

Tanto la plataforma como los dos ayuntamientos han reclamado a la confederación que "cierre todos los pozos ilegales y controle las extracciones existente en la zona", al asegurar que en la actualidad "la superficie real de regadíos es prácticamente tres veces superior a la admitida por la CHG, en la mayoría de los casos en forma de excesos comprobados en las concesiones otorgadas o en explotaciones no inscritas, con más de 500 pozos ilegales abiertos", señalan en una nota.

En el escrito remitido a la confederación manifiestan que no están "en contra de un uso sostenible del agua en estas comarcas y que la solución de abastecimiento a Baza no pasa por terminar las obras del trasvase o emtubando el río Castril, habiendo soluciones mas económicas, tanto en su ejecución como en su posterior repercusión económica al consumidor y con agua de mayor calidad", a fin de no afectar al citado río que, según defienden, "es uno de los mejores ecosistemas fluviales que se conservan en el sur de España".