El rector de la UJA señala que los proyectos para las dos nuevas residencias universitarias están "listos y maduros"

Solar del casco antiguo donde está proyectada la nueva residencia universitaria de la UJA - UJA

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha explicado que cuentan con los proyectos "listos y maduros" para la creación de unas 190 nuevas plazas asequibles en las dos residencias universitarias que se van a habilitar en Jaén capital y Linares.

Ruiz, que ha valorado la subvención directa de 3,56 millones de euros a la UJA por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la creación de dichas plazas, ha indicado que la tramitación administrativa de ambos proyectos ya está en marcha.

Ruiz ha agradecido al Gobierno de España la concesión de estos fondos --enmarcados en una partida estatal global de 45 millones de euros-- y ha ha puesto el acento en la flexibilidad mostrada para permitir que la ayuda se aplique de forma singular en las dos infraestructuras de la provincia.

Para el rector, estas actuaciones representan una "respuesta firme y con hechos" ante las dificultades de acceso a la vivienda por el encarecimiento de los alquileres en el mercado libre. "La creación de infraestructuras residenciales públicas y asequibles representa un objetivo estratégico para blindar la igualdad efectiva de oportunidades de todo el estudiantado y personal investigador", ha aseverado.

El proyecto de la capital se ubicará en la Plaza de Santiago y se ejecutará mediante un modelo de colaboración público-privada a través de un contrato de concesión de obra pública. La inversión inicial estimada para este complejo supera los 8,8 millones de euros, una cuantía que hacía inviable su asunción directa con recursos propios de la UJA.

La futura residencia contará con hasta 3.750 metros cuadrados construidos sobre rasante y ofertará inicialmente 120 plazas, con posibilidad de ampliarse hasta las 150. La parcela donde se levantará el edificio ha sido cedida por el Ayuntamiento de Jaén a la UJA por un plazo de 50 años.

La subvención estatal se integrará como aportación inicial para reducir el endeudamiento de la empresa concesionaria y recortar el periodo de explotación, permitiendo que los pliegos de condiciones queden listos para salir a licitación tras corregir el estudio de viabilidad.

Por su parte, la intervención en Linares consistirá en la rehabilitación de gran parte del edificio B de la antigua Escuela Politécnica Superior (conocido como Peritos), situado en la calle Alfonso X el Sabio, para albergar 70 alojamientos universitarios.

Tras quedar desierto un primer concurso de colaboración público-privada para su reforma y gestión, la UJA decidió asumir en solitario una partida de unos dos millones de euros de sus propios recursos para evitar la paralización de la infraestructura.

Al tratarse de un proyecto técnicamente más sencillo, la tramitación se encuentra "muy avanzada", con la previsión de iniciar las obras el próximo verano. La llegada de la subvención estatal servirá para cofinanciar el proyecto y aliviar la tesorería de la institución.

Los 190 nuevos alojamientos proyectados en ambas sedes quedarán protegidos de manera permanente bajo un régimen que garantizará su uso universitario a precios asequibles de forma indefinida.

En el caso concreto de la residencia de la Plaza de Santiago en Jaén, la tarifa que paguen los usuarios cubrirá no solo el alojamiento, sino también los suministros básicos asociados, tales como agua, electricidad, climatización, conexión Wi-Fi y el servicio de limpieza, ofreciendo así certidumbre y cobertura social a las familias.