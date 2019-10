El rector de la UNIA anuncia un incremento de la oferta docente y cultural en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén)

Publicado 15/10/2019 16:48:43 CET

BAEZA (JAÉN), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha manifestado que el nuevo equipo de gobierno trabajará para incrementar las actividades docentes y culturales que se programan en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén).

Así lo ha puesto de relieve este martes en la que ha sido su primera visita oficial como rector a esta sede, en la que ha podido dar la bienvenida a participantes en un encuentro internacional sobre biomedicina y se ha reunido con la alcaldesa del municipio, Dolores Marín.

García, según ha informado la UNIA, ha adelantado que en este curso académico 2019-2020 habrá un nuevo máster a la oferta docente y se va a aumentar la programación de 'workshops', de modo que a los actuales sobre biomedicina se van a sumar dos en medio Ambiente y uno en patrimonio histórico.

La finalidad "es ofrecer a la sociedad una formación de calidad, un conocimiento avanzado, que redunde en bienestar y progreso y lograr que la UNIA sea un referente en innovación educativa y en el uso de las TIC aplicadas a la enseñanza".

"Queremos desde nuestras sedes de La Rábida, Sevilla, Málaga y Baeza continuar avanzando en la vertebración de Andalucía y en su apertura al resto del mundo, apostando por la internacionalización que es una de las señas de identidad de esta universidad", ha añadido.

Al hilo, el rector ha expresado su compromiso para que esta institución académica "siga creciendo como instrumento al servicio de la sociedad, desde la excelencia", adelantándose a los retos educativos y sirviendo de puente dentro y fuera de Andalucía.

Durante su visita a Baeza, García también ha querido dar la bienvenida a los participantes en el encuentro sobre biomedicina 'From cancer to developmental defects: the control of DNA segregation and human disease', que comenzó este lunes.

Ha considerado este 'workshop' y los tres restantes que se celebrarán en octubre y noviembre en la sede Antonio Machado, son una cita destacada en el calendario científico que, tras 16 ediciones, sitúan a Baeza como capital de la I+D de vanguardia.

Previamente, además, el rector se ha reunido con la alcaldesa de Baeza, a la que ha trasladado la disposición de la Universidad Internacional de Andalucía para mantener la colaboración entre ambas instituciones.

"Una labor que, por un lado, evidencia el compromiso de la UNIA con su entorno más cercano y, por otro, contribuye a hacer de Baeza un referente en el ámbito universitario, tanto en lo docente como en lo cultural", ha manifestado.

En la reunión también se ha abordado un aumento de las iniciativas culturales organizadas por el Ayuntamiento de Baeza y la universidad y Marín ha agradecido al rector el compromiso de la UNIA con la ciudad y su disposición a seguir impulsando esa línea de colaboración, que revierte en la propia Baeza y en el resto de la provincia jiennense.