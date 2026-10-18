Registrados dos terremotos de magnitud 2,8 y 1,9 en Cájar y Vegas del Genil (Granada)

Mapa del seísmo detectado en Cájar (Granada). - IGN

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos terremotos en la mañana de este domingo en la provincia de Granada. Ambos seísmos con epicentro en Vegas del Genil y Cájar se han sentido en una docena municipios de la provincia, incluido Granada capital.

Según datos de la página web del IGN consultados por Europa Press, el primero de ellos ha tenido lugar a las 8,38 horas en Vegas del Genil con una magnitud de 1,9 grados en la escala Ritcher.

Minutos más tarde, a las 8,41 horas se ha registrado un seísmo en Cájar con una intensidad de 2,8 grados en la escala Ritcher.