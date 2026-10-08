Renfe oferta 98.000 plazas para el puente del 12 de octubre, con 1.200 plazas adicionales para Sevilla y Cádiz

Archivo - Cádiz.- Renfe anuncia reajustes de horarios en la línea Madrid-Cádiz de entre 8 y 20 minutos en salidas y llegadas - RENFE - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone a disposición de los viajeros más de un millón de plazas para viajar en los trenes de Renfe durante el puente de la Fiesta Nacional. De ellas, 98.000 plazas permitirán desplazamientos en servicios AVE, Avlo y Larga Distancia Madrid-Andalucía, gracias a la circulación de un total de 284 del viernes 9 al lunes 12 de octubre. De la oferta total, más de 1.200 plazas adicionales corresponden a los servicios de Sevilla y Cádiz.

Para ello, se reforzarán cuatro trenes, que duplicarán su capacidad habitual. Estos refuerzos se concentran en la relación Madrid-Cádiz, en la que circularán un total de 28 trenes, con cerca de 9.300 plazas durante los próximos cuatro días, ha detallado Renfe en una nota de prensa. Circularán tres servicios Alvia reforzados, uno este próximo viernes, durante la operación salida, con 300 plazas extra y otros dos trenes el lunes 12, con otras 600 plazas especiales.

La relación Madrid-Sevilla contará con más de 300 plazas adicionales respecto a la oferta habitual, con un tren reforzado mañana viernes. En total, circularán 107 frecuencias de Alta Velocidad para viajar entre Sevilla-Córdoba y Madrid, con 40.300 plazas de viernes a lunes. Renfe pondrá en servicio más de 22.800 plazas para viajar entre Sevilla y Cádiz desdemañana, viernes 9, hasta el lunes 12 de octubre. De esta oferta, más de 1.800 plazas serán adicionales respecto a la programación habitual.

Durante estos cuatro días circularán 81 trenes entre la capital hispalense y la Bahía de Cádiz, de los que siete de ellos circularán en doble composición, lo que permitirá duplicar su número habitual de plazas. El tren constituye, además, una opción de transporte colectivo respetuosa con el medioambiente. Los servicios que conectan Sevilla y Cádiz circulan con energía eléctrica con garantía de origen 100 % renovable, contribuyendo así a reducir las emisiones y a combatir el cambio climático.