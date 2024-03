Representantes de Sumar en Andalucía piden a "la dirección de Madrid" que "consensúe" con ellos el proceso constituyente

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Sumar en Andalucía han realizado un llamamiento a "la dirección de Madrid" del proyecto que a nivel nacional lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para que "consensúe" con ellos el "proceso constituyente" en el que avanza actualmente la formación que ejerce como socio de coalición del PSOE en el Ejecutivo central.

Así se desprende de un artículo publicado recientemente por la Plataforma Ciudadana de Apoyo a Sumar-Andalucía Sevilla en 'eldiario.es', y de lo que ha trasladado a Europa Press el diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, que aunque no figura con su nombre entre los firmantes de dicho documento, sí lo suscribe "al cien por cien".

"Sumar debe tomarse en serio sus principios organizativos", se titula este artículo impulsado por una coordinadora "conformada por prácticamente todos los partidos de la izquierda y todas las personas que formaron parte del comité electoral" de Sumar en Sevilla, incluidos los dos diputados que en el Congreso logró esa candidatura en las pasadas elecciones generales del 23 de julio, es decir, Francisco Sierra y Engracia Rivera.

"Somos Sumar Sevilla, y lo que estamos pidiendo es coherencia entre el documento político y el organizativo" que ha impulsado Sumar en el marco del proceso que le llevará el próximo sábado, 23 de marzo, a la celebración, en Madrid, de su primera Asamblea estatal, en la que se elegirá una dirección provisional para conducir a la organización hacia su Asamblea constituyente, prevista para el último trimestre de 2024.

Así lo ha apuntado Francisco Sierra, quien ha incidido en que por parte de este colectivo de representantes andaluces de Sumar están "pidiendo democracia", y que desde la dirección nacional se consideren "las voces y actores que en territorio están trabajando", así como que realizan un llamamiento para "romper con el centralismo en la designación de los representantes de los grupos territoriales", y para "establecer también la identidad andaluza y un peso que no se está considerando desde la dirección de Madrid a todos los efectos", según ha advertido.

En esa línea, ha defendido "algo tan elemental como que, si se van a debatir los programas políticos, no tiene que venir alguien de los 'comunes' de Cataluña a explicarnos a los diputados y dirigentes andaluces los documentos", sino que estos últimos, "como ha sucedido en otros territorios, debieran ser los que discutan, propongan en las provincias andaluzas los documentos", según ha argumentado Francisco Sierra, quien ha denunciado que "eso no ha sido así" hasta ahora, y desde el colectivo al que representa están señalando a la dirección de Madrid que "hay que ser coherentes" con los principios de Sumar, y no construir en un movimiento "de arriba abajo, de Madrid hacia Andalucía".

El diputado sevillano ha remarcado que desde la citada Plataforma Sumar Andalucía-Sevilla han estado "trabajando desde el minuto uno" posterior a las elecciones del 23 de julio "construyendo grupos sectoriales en territorio, dialogando, llevando el mensaje de Yolanda Díaz, de la dirección" nacional de Sumar, "que es lo que hay que hacer", según ha agregado.

ARRAIGO TERRITORIAL

Tras ello, ha señalado que "por parte de la dirección" nacional "se reconoce" que los resultados de Sumar en las recientes elecciones gallegas del pasado 18 de febrero "en parte fueron negativos, adversos, por la ausencia de organización en territorio, por falta de arraigo territorial", y al respecto ha puesto de relieve que "nosotros en Sevilla hemos construido ese arraigo, y en toda Andalucía queremos avanzar en esa dirección".

De esta manera, desde dicha plataforma quieren trasladar "una llamada de atención" a la dirección nacional para advertirle de que "el proceso no puede avanzar en esa dirección, no puede seguir de esta manera, porque el resultado va a ser adverso", y para pedirle que "dialogue, que consensúe con nosotros", y que así "podamos trabajar juntos, de manera unitaria", algo que, "hasta ahora, por más que lo hemos intentado, ha sido imposible", según ha lamentado.

"No nos han escuchado, y en algunos casos tampoco han respetado la representatividad de diputados y de la gente que ha construido la campaña" de Sumar para las pasadas elecciones generales, según ha continuado advirtiendo Francisco Sierra, que ha expresado su deseo de que se acepten y se incorporen las enmiendas que desde dicha plataforma andaluza han presentado a la ponencia organizativa elaborada ante la Asamblea del próximo sábado.

EN BUSCA DE "UN ACUERDO UNITARIO"

El diputado ha avanzado que, una vez que pase esa cita del 23 de marzo, por parte de dicha plataforma van a "emplazar a la dirección" nacional, al coordinador ejecutivo de Sumar, Josep Vendrell, a "sentarnos a negociar y a llegar a un acuerdo unitario, porque queremos que haya una unidad consensuada en la representación del grupo territorial que en Sevilla, en Andalucía, tiene que llevar adelante el proceso constituyente de Sumar, contando con los dos diputados" por la provincia, "con la gente que ha llevado adelante la campaña electoral, que ha hecho todo el trabajo desde el surgimiento de Sumar hasta el día de hoy".

"No se comprendería que la gente que ha liderado, que representa en la sede de la soberanía popular la opción de Sumar por Sevilla y en Andalucía, no estén a su vez liderando la organización y constitución colectiva del proyecto", ha razonado Francisco Sierra, quien ha defendido que lo que serviría para "fortalecer" a Sumar sería "más democracia, más participación, más diálogo" y "más consenso".

Así, el diputado ha concluido explicando que por parte de la plataforma que lidera van a "dar tiempo" a que pase la Asamblea del sábado para "sentarnos y resolver esos desacuerdos o desajustes" que, según ha apostillado, "no han sido en buena medida por nuestra parte", desde donde "lo que hemos pedido es lo que se dice ideológicamente que es Sumar", un "proceso de unidad popular, ciudadano, participativo", en el que se debe aplicar "la participación para construir los grupos de trabajo en cada uno de los territorios", porque "de otro modo no vamos a poder sumar a los ciudadanos", según ha avisado Francisco Sierra.