Requena aspira a consolidar resultados en Jaén y apela a "quienes se fueron": "No van a encontrar al PP fuera del PP"

Publicado 19/03/2019 13:23:46 CET

JAÉN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén aspira a "consolidar" en las elecciones generales los dos diputados y un senador que ha tenido en la pasada legislatura, a pesar del "fraccionamiento del centro-derecha". Por ello, pretende reencontrarse con quienes "un día se fueron": "No van a encontrar al Partido Popular fuera del Partido Popular".

Así lo ha destacado el presidente provincial, Juan Diego Requena, en la presentación de la cabeza de lista al Congreso, María Luisa del Moral, a la que ha definido como "un pedazo de candidata que representa a la sociedad civil", vinculada especialmente a la Universidad de Jaén; con una "formación extraordinaria" y que "conoce perfectamente" la provincia.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que su elección es un "acierto" y llevará a cabo "un trabajo colosal", como ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional. Ha añadido que el PP jiennense "asume el reto" de los comicios "con clara posición de ventaja porque cuenta con los mejores" y llega con "ilusión renovada".

Requena ha aludido a la existencia de "un panorama abierto" en el que su partido sale con la "ambición clara de consolidar" sus resultados y mantener los dos diputados y un senador "aun a sabiendas de ese fraccionamiento del centro derecha" en el que podrían aparecen otros actores como Ciudadanos o Vox.

Al hilo, ha afirmado que "votar, quizás, a otros partidos, con toda la legitimidad", implica "a veces no afinar bien" y "puede beneficiar a quien no queremos que se beneficie en términos electorales", de ahí que haya apelado "a la responsabilidad del votante de Jaén".

Una responsabilidad que también ha subrayado en el PP, "un partido serio y solvente, que garantiza la estabilidad del país cada vez que gobierna", "lejos de las purgas socialistas" o "de los juegos de primarias y demás que pueden tener otros que venden como legítimas pero luego no son".

"Queremos reencontrarnos con aquellos que un día se fueron", ha asegurado Requena, quien ha deseado "que vuelvan", dado que "no van a encontrar al PP fuera del PP", el partido "de siempre, pero renovados y con más ganas que nunca".

También sobre este escenario fraccionado se ha referido, a preguntas de los periodistas, la número uno al Congreso, quien ha incidido en que hay votantes que "están desviando su voto". "Animo, con todo respeto, a todas las personas que decidieron en un momento desviar su voto (desde el PP) hacia otra opción política, legítimamente por supuesto, piensen que es una nueva oportunidad para el PP", ha indicado no sin valorar que "Pablo Casado viene a renovar y consolidar" este proyecto político.

Del Moral, que ha agradecido la "confianza" depositada en ella para liderar la lista, ha explicado que da el paso "con ilusión y ganas" de recorrer la provincia con todos los militantes y simpatizantes ante unos comicios "muy importantes" también de cara a las municipales que se celebrarán un mes después.

"No tengo carné del PP y nadie me lo ha pedido", ha precisado siendo consciente de que se presenta con la "bandera" de una formación con cuya historia, valores, principios y programa se identifica. Dicho lo cual, ha agregado que, si surge "alguna cuestión que no comparta", lo comunicará "desde la lealtad y con humildad" y defenderá "lo que es de justicia" para Jaén.

DEVOLVER A LA SOCIEDAD PARTE DE LO RECIBIDO

La candidata, que ha pedido el apoyo a los militantes, "los grandes artífices de este proyecto", para transmitirlo a la sociedad, ha explicado que se presenta a las elecciones ante un panorama político nacional "muy complejo y difícil" con el objetivo de "devolver a la sociedad" parte de lo que ha recibido de ella

"Para cualquier profesional que se siente feliz y cómodo en su puesto, como es mi caso, no resulta fácil salir de su círculo de confort y lanzarse a este servicio público. Pero me siento en la obligación de devolver a la sociedad algo de lo mucho que me ha ofrecido", ha comentado no sin hablar de listas renovadas en el PP con personas que "nada" tienen que ganar con la política y "arriesgando" su "tranquilidad familiar y profesional con el único objetivo de cumplir un propósito ético y cívico".

De cara a esa nueva tarea, ha destacado su experiencia en el ámbito sanitario y universitario, que le ha permitido un importante contacto con los jóvenes --licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la de Granada, es profesora titular de Biología Celular en la UJA, donde es vicerrectora de Estudiantes-- así como el hecho de ser una persona "tremendamente moderada" y "cercana", a la que no le gusta la crispación y "escucha y aprende escuchando".

SENADO

Por otro lado, el presidente del PP de Jaén ha apuntado que el comité electoral del partido se reúne este mismo lunes y "dará la candidatura completa al Senado", por lo que ha preferido no pronunciarse sobre sus integrantes. Cuestionado por su posible presencia en ella, ha insistido en que su "compromiso claro" está con la Alcaldía de Santisteban del Puerto, que optará a revalidar en mayor, aunque sin descartar que pueda compatibilizarla con la Cámara Alta.

Al respecto, ha expresado su disposición para servir a España y las siglas de su partido y ha reconocido que le "haría una tremenda ilusión para cambiar y mejorar la vida de la gente ser un servidor público a través del Senado o de cualquier otra institución".