Requena exige a Sánchez y a Reyes que "rectifiquen e incluyan" a Jaén en las ayudas estatales por el temporal

Publicado 21/09/2019 14:07:24 CET

JAÉN, 21 Sep. (EUROPA PRES) -

El presidente provincial del PP de Jaén y portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Juan Diego Requena, ha manifestado sentirse "indignado, triste y preocupado" después de ver en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la provincia ha sido "totalmente excluida del Real Decreto-Ley 11/2019 de 20 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas".

El dirigente popular ha recordado que las pasadas tormentas de agosto y septiembre han dañado "gravemente determinados municipios y sus cosechas y, sin embargo, el PSOE ha hecho la vista gorda con esta provincia". "Esta marginación y desprecio es una demostración de cómo el PSOE da la espalda a Jaén y al olivar", según ha informado el PP en un comunicado.

"Es triste pensar que ningún dirigente socialista en la provincia se haya preocupado de los jiennenses afectados, desde Catalina Madueño que decidió pasearse tras las tormentas para echarse la foto y nada más hasta Francisco Reyes, que no ha sido capaz de descolgar el teléfono para exigir al Gobierno de España que se incluyese a Jaén en el decreto", ha aseverado Requena.

El presidente provincial popular ha mostrado su indignación porque el PSOE "se haya olvidado por completo y haya dado la espalda" a municipios como Montizón, Chiclana o Castellar, entre muchos otros, puesto que no se van a poder beneficiar de estas ayudas para "tratar de restablecer la calma tras la tormenta y poder solventar los graves daños materiales en vivienda y enseres, establecimientos industriales, mercantiles o agrarios". "Daños que fueron cuantiosos pero que para los socialistas jiennenses y para Reyes debe ser algo sin importancia", ha añadido.

A su juicio, "el PSOE de Jaén ha traicionado nuevamente al olivar jiennense puesto que cuando tenía la oportunidad de trabajar para paliar la difícil situación del campo tras las lluvias pasadas ha decidido traicionarlo". "Es el partido que ahora calla cuando Sánchez no va a destinar ni un solo euro para aquellos agricultores que han sufrido gravísimas pérdidas en sus cosechas de aceituna", ha manifestado.

Requena ha querido también mandar un mensaje "tranquilizador" a los afectados de la provincia de Jaén porque "frente a un gobierno de España que acaba de darles la espalda, tienen a un gobierno en la Junta de Andalucía liderado por Juanma Moreno que sí ha recogido a esta provincia entre las beneficiadas lo cual parece indicar que los daños causados por las tormentas en la provincia se ven de diferente manera según si se mira desde Sevilla o desde Madrid".

El portavoz popular en la Diputación Provincial ha lamentado que "nuevamente Reyes no se preocupe de hacer provincia" y "no haya luchado por los jiennenses como debe hacer esta institución". Desde el PP de Jaén resulta "incomprensible" que el gobierno de Sánchez "deje fuera de toda ayuda a la provincia de Jaén sin que Reyes mueva un dedo" por lo que "exigimos al presidente de la Diputación y líder del PSOE jiennense que alce la voz contra un gobierno de Sánchez que ha marginado a la provincia de Jaén y si no le escuchan que se plantee irse a acampar a la Moncloa que de eso ya tiene experiencia", ha concluido.