Requena (PP) critica que el PSOE de Jaén no diga "ni mu" ante la "falta de previsión" del Gobierno con las vacunas Covid

JAÉN, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y diputado nacional del PP de Jaén, Juan Diego Requena, se ha preguntado este domingo "dónde están los socialistas jiennenses que no han dicho aún 'ni mu' ante la falta de plan del Gobierno de España y la ausencia de vacunas" frente a la Covid-19.

"A los socialistas que tanto les gusta usar la pandemia para confrontar y que se pasan el día buscando motivo para salir a la palestra, nada han dicho aún de la falta de previsión del plan de vacunación de Sánchez, porque claro, aquí solo se quejan si el que gobierna no es el PSOE", ha criticado Juan Diego Requena en un comunicado.

Para el presidente del PP jiennense, "una vez más demuestra el PSOE que le importa poco la pandemia, la Covid y la salud", y "solo les importa atosigar, acosar y tratar de quemar al gobierno de Juanma Moreno", mientras que "cuando es su jefe (Pedro) Sánchez el que está haciendo las cosas mal, todos muy calladitos".

El diputado ha lamentado también que salga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con una sonrisa en la cara como si se burlara de los españoles, a decir que todo depende de la vacuna, cuando sabe que su falta de previsión ha provocado que no haya vacunas".

Según el dirigente 'popular', "la mala gestión desde el inicio de la pandemia se repite ahora con la mala gestión que padecemos con la vacuna, y curiosamente están todos los socialistas más preocupados por las encuestas que por una cuestión de la que depende la salud de los españoles".

Requena se ha preguntado cuál sería la situación si el que gobernase en España fuese el PP, porque "seguramente estaríamos día y noche escuchando a los dirigentes socialistas atacar al gobierno ante esta gran falta de gestión, ante esta nueva calamidad que provoca Sánchez".

"El Gobierno convirtió en un acto propagandístico la llegada de las primeras vacunas y ahora no sabe o no contesta cuando se le pregunta qué pasa con las dosis que no llegan", ha incidido el dirigente 'popular' antes de criticar que, mientras tanto, en la provincia de Jaén, el PSOE, que "se atreve a falsear y criticar con injurias una excelente gestión de la pandemia por parte del gobierno de Juanma Moreno, parece que se han quedado mudos y nada tienen que decir sobre este asunto".

Para Requena, lo que tendría que estar haciendo el PSOE es "reclamar, como está haciendo el Partido Popular, un plan nacional de vacunación masivo y rápido, con una distribución equitativa, porque si el Gobierno mantiene el ritmo actual, los españoles no estarán vacunados hasta dentro de tres años", ha lamentado el presidente de los 'populares' jiennenses".

"LOS ANDALUCES NO PUEDEN SEGUIR VACUNÁNDOSE POR CULPA" DEL GOBIERNO

"Lamentablemente, por mucho que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha un plan de vacunación, las vacunas en Andalucía están agotadas, y por culpa de Sánchez y el ex ministro (Salvador) Illa, los andaluces no pueden seguir vacunándose", ha continuado Juan Diego Requena.

El presidente del PP de Jaén ha puesto de relieve que, aun así, y "a pesar de tener las manos atadas", el gobierno andaluz de Juanma Moreno ha administrado 21.790 vacunas en la provincia jiennense entre las personas pertenecientes a los primeros grupos de riesgo establecidos, es decir, personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea de Covid-19.

Tras aseverar que "el 30% de las personas en las que se ha completado la pauta en España son de Andalucía", el dirigente 'popular' ha comentado que "a ver ahora qué excusa buscan los socialistas para desviar la atención en lugar de exigirle a Sánchez más vacunas para poder seguir el buen ritmo de vacunación alcanzado en nuestra comunidad autónoma".

Requena también ha lamentado que, mientras esto sucede, "Sánchez está desaparecido pese al avance descontrolado del virus en España, con casi 500 fallecidos diarios, las UCI y centros sanitarios colapsados, con profesionales al límite, y una campaña de vacunación bloqueada".

En lugar de "asumir su responsabilidad, tienen los socialistas la poca vergüenza de echarle la culpa a los presidentes autonómicos, cuando es el Gobierno de España el que se ha lavado las manos, el que no ha puesto en marcha ninguna estrategia de lucha contra la pandemia", según ha enfatizado Juan Diego Requena, quien ha concluido destacando que, pese a todo, y pese al Gobierno "inútil que tenemos, gracias a la reserva efectuada por la Junta se podrá finalizar esta semana la vacunación en todas las residencias de la provincia".