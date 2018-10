Retoman las protestas para exigir a UJA y Junta rapidez en el traslado al antiguo edificio de Peritos en Linares

Publicado 15/09/2018 11:01:34 CET

La comisión Pro-Traslado, en representación de las comunidades educativas del IES Santa Engracia y de la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry, ambas de Linares (Jaén), retoman las movilizaciones coincidiendo con el inicio del curso escolar y se concentrarán el próximo 22 de septiembre para exigir tanto a la Junta de Andalucía como a la Universidad de Jaén (UJA) celeridad en los trámites que les permitan abandonar sus enclaves actuales para ocupar la antigua escuela de Peritos, hoy en día en desuso.

El portavoz de la comisión Pro-Traslado, José Luis Rodríguez, ha indicado a Europa Press que desde el año 2015 llevan reclamando este traslado que beneficiaría a unos mil alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas y a los que se suman otros 200 estudiantes de la ESO del IES Santa Engracia, que también cambiarían su ubicación actual.

En el caso del IES Santa Engracia se trata de un centro construido a finales del siglo XIX y que en la actualidad no cumple con la normativa en materia de seguridad y accesibilidad. Por su parte, la Escuela Oficial de Idiomas perdió su sede cuando hace diez años se cayó el techo y actualmente se encuentra compartiendo sede con otro IES de la localidad.

Cuando en el curso 2015-2016 se planteó el traslado de la Escuela Política Superior de Linares al nuevo Campus Científico-Tecnológico, la comisión vio la oportunidad de encontrar una solución a sus problemas al poder ocupar uno de los edificios que quedaban en desuso, como era la antigua escuela de Peritos.

Tras iniciar conversaciones con Educación y UJA, todo apuntaba a que el traslado podría llevarse a cabo para curso 2016-2017, pero la realidad es que a día de hoy sigue sin materializarse y la situación es "insostenible".

"Tendríamos que haber empezado este curso como usuarios y lo cierto es que vamos a concentrarnos para pedir que nos den las llaves", ha apuntado Rodríguez, que confía en que nuevamente Linares se vuelque con esta causa, al igual que ya se hizo en 2016 cuando se recibió el apoyo unánime de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como sindicatos, agentes sociales y económicos y multitud de colectivos.

El pasado mes de julio, el Consejo Rector de la Universidad de Jaén aprobó la cesión de uso a la Consejería de Educación de parte de sus antiguas instalaciones en Linares. Dicho acuerdo, por imperativo de los estatutos de la UJA, también ha pasado este mes de septiembre por el Consejo Social de la UJA.

Sin embargo, "cada papel, cada trámite que se hace lleva meses y lo que queremos que sepan los responsables de las diferentes administraciones implicadas es que detrás de cada papel que mueven hay 1.200 esperando".

A partir de ahora se está a la espera de que se firme el convenio que concrete la cesión de uso entre el Rectorado de la UJA y Consejería de Educación porque "sólo a partir de la firma de este convenio, se pondrá en marcha la maquinaria de la Administración para acondicionar las instalaciones a las necesidades de la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y del IES Santa Engracia".

En este sentido, Rodríguez apunta que hace falta redactar un proyecto de adecuación y después convocar el concurso público correspondiente para la adjudicación de las obras, su ejecución y la recepción de las mismas.

"Teniendo en cuenta que cada una de las etapas gastará varios meses, las previsiones más optimistas nos llevan a 18-24 meses, y no olvidamos que ya en diciembre de 2016 se nos prometió entrar en Peritos en pocos meses", ha dicho el portavoz.

Por eso, desde la comisión han optado por retomar las movilizaciones con una concentración el próximo 22 de septiembre, a las 11,00 horas, frente al edificio de Peritos porque "nos vemos responsablemente obligados a mantener, junto a nuestra actitud comprensiva, una presión lógica y continuada".

El objetivo no es otro que conseguir que "las administraciones agilicen al máximo los trámites legales necesarios y que no se produzca ningún retraso más". La remodelación que hay que llevar a cabo no es complicada, solamente replantear los espacios para las nuevas necesidades tanto del IES como de la Escuela Oficial de Idiomas. La inversión tampoco se calcula elevada y la cifran en menos de medio millón de euros.

TÉRMINOS DEL ACUERDO

La cesión de uso de la UJA a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se refiere a uno de los edificios en el que estuvo ubicada la Escuela Politécnica Superior de Linares (Jaén) antes de su traslado al Campus Científico-Tecnológico, así como las pistas deportivas titularidad de la Universidad, situadas en una zona adyacente a este edificio.

En este sentido, la cesión de espacios acordada en ningún caso supone la cesión de la titularidad de los mismos, que sigue conservando la Universidad de Jaén. Este otorgamiento se hace a título gratuito, asumiendo la Consejería Educación de la Junta de Andalucía íntegramente los costes de mantenimiento del inmueble y sus instalaciones, así como los costes de funcionamiento. La cesión de uso acordada tendrá una duración máxima de cuatro años.

Además, la Universidad de Jaén conserva el derecho a usar gratuitamente los espacios cedidos en uso y de forma ocasional a la Consejería para actos de especial interés para la Universidad.