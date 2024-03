Reyes (PSOE) a Jaén Merece Más (JM+): "No va a haber una quita de la deuda de la ciudad de Jaén por parte del Gobierno"

JAÉN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha indicado a Jaén Merece Más (JM+) que "no va a haber una quita de la deuda de la ciudad de Jaén por parte del Gobierno de España". Así lo ha apuntado tras preguntarle por la marcha de las negociaciones entre PSOE y JM+ con el objetivo de presentar una moción de censura que devolviera la Alcaldía de Jaén a los socialistas.

Reyes ha apuntado que fue JM+ la que llamó al PSOE pidiendo reunirse porque "las cosas no iban bien para la ciudad" y por eso el PSOE se ha reunido "en varias ocasiones" para "formar esa mayoría que permita seguir avanzando en un proyecto de ciudad, seguir avanzando en recuperar la capitalidad, en no permitir que Moreno Bonilla y el Partido Popular sigan engañando a los hombres y mujeres de la ciudad de Jaén".

No obstante, ha incidido en que para llegar a un acuerdo tiene que haber "voluntad de llegar a un acuerdo" y "condiciones que se puedan cumplir". Como JM+ ha situado en todo momento la quita de la deuda como condición indispensable para aceptar la moción de censura, Reyes ha descartado dicha posibilidad.

"No va a haberla porque no puede haberla. Nosotros no vamos a engañar ni a Jaén Merece Más ni a los hombres y mujeres de la capital", ha dicho el secretario general de los socialistas jiennenses, al tiempo que ha manifestado que el Partido Popular "los engañó cuando habló de ese gran presupuesto para la ciudad de Jaén, que no hay absolutamente nada y nosotros no lo vamos a engañar".

Ha subrayado que para llegar a un acuerdo "hay que poner condiciones que sean posibles cumplir" y en este punto, ha subrayado que "hay muchísimos proyectos" de los que pueden hablar, así como de "inversiones importantes para la ciudad de Jaén y colaboraciones y acuerdos para hacer más ligera la carga", pero "se equivocan si de verdad creen que se pueden poner condiciones como esa".

También ha señalado que en el PSOE estarán "siempre dispuestos a trabajar por la ciudad de Jaén" y a "avanzar para que sigan habiendo más y mejores infraestructuras, más y mejores servicios para los hombres y mujeres de esta ciudad y al mismo tiempo para el resto de la provincia", pero "por supuesto no vamos a plantear nada que no seamos capaces de cumplir" porque "nosotros no mentimos a la ciudadanía ni tampoco vamos a engañar a Jaén Merece Más".

Dicho esto, desde el PSOE han mostrado su disposición a "seguir hablando de proyectos, estamos dispuestos a seguir hablando", pero "evidentemente no vamos a mentir" porque "de lo imposible, de lo que no se puede ejecutar, no vamos a hablar".

Para intentar arrojar luz, Reyes ha asegurado que "no se va a producir una financiación extraordinaria para Cataluña porque es imposible" y "la financiación extraordinaria que haya para Cataluña va a haberla para todas las comunidades autónomas".

En este marco, ha dicho que "es probable que haya una quita para los ayuntamientos, sí, pero para todos los ayuntamientos de España", no en exclusiva para el de Jaén capital como está planteando JMM+ con los más de 600 millones de euros que acumula el Consistorio jiennense.

"Estamos dispuestos a hablar con Jaén Merece Más si de verdad quieren que haya un cambio real, el cambio que merece esta ciudad y aprovechar la oportunidad histórica que tenemos de cambiar, de mejorar una ciudad como la capital de Jaén", ha manifestado el secretario general de los socialistas jiennenses.

Para Reyes, "cuando alguien plantea una condición como esa es que no quieren que esto cambie, por lo tanto, allá ellos con su responsabilidad".

Al hilo, ha afirmado que JM+ "puso a un alcalde del Partido Popular y Jaén merece más es el responsable de que haya un alcalde del Partido Popular". Ahora, "que le pregunten al Partido Popular qué ha hecho durante diez meses en esta ciudad, dónde están las promesas del Partido Popular por esta ciudad", máxime "cuando compraron la Alcaldía de Jaén con un plan especial de inversiones para esta ciudad que nunca más se supo".