Reyes (PSOE) pide a Juanma Moreno que "se ponga las pilas" después de un año "sin estar a la altura"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha pedido a la presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que abandone "el escapismo político" y "se ponga las pilas de una vez" después de un año marcado por la pandemia en la que se ha dedicado más a "confrontar" con el Gobierno más que a asumir sus responsabilidades porque ahora toca trabajar por la recuperación.

"2021 es un año fundamental para la recuperación. Si la Junta sigue ausente de sus responsabilidades, las familias, los trabajadores, las empresas, los autónomos y los comerciantes seguirán sufriendo durante los próximos meses", ha dicho Reyes.

En rueda de prensa, el dirigente socialista ha hecho balance del año que termina y en el que para hacer frente al coronavirus "hemos tenido el peor Gobierno andaluz posible para afrontar una situación como ésta". Ha subrayado cómo el PP pedía continuamente que la Junta se hiciera con el mando único y que tras conseguirlo, a partir del 21 de junio, se produjo "un punto de inflexión" donde "todo empezó a ir a peor con la Junta y Moreno Bonilla al mando". "La Junta nos ha condenado a un año nefasto", ha dicho.

El líder socialista ha apuntado que la provincia de Jaén ha encabezado "las peores tasas de contagios entre profesionales sanitarios en la primera ola y las peores tasas de contagios en general durante la segunda ola".

En este contexto, según Reyes, la Junta ha permitido "el colapso de los centros de salud, el deterioro de los hospitales y el aumento de las listas de espera, mientras que no ha contratado refuerzos sanitarios, faltan especialistas, no hay rastreadores y por no haber, no hay ni vacunas contra la gripe".

En materia de Educación, ha apuntado que la Junta no sólo no redujo la ratio en los colegios, sino que "ha recortado otras 54 unidades educativas en este curso, mantiene 40 comedores escolares cerrados y tiene las quejas de los directores de los colegios por falta de información, coordinación y recursos".

Además, ha dicho que la Junta ha recortado los planes locales de empleo en 7,5 millones de euros, los ha eliminado para 2021 y tampoco ha planificado con antelación y recursos suficientes un protocolo para la campaña de la aceituna, delegando toda responsabilidad en ayuntamientos, empresarios y trabajadores. "La Junta sigue desaparecida en combate y esa ausencia no puede seguir por más tiempo", ha dicho Reyes.

Frente a ello, ha valorado la actuación del Gobierno de España en este año "complicado", donde ha jugado "un papel determinante" del que "podemos sentirnos razonablemente satisfechos" por su "responsabilidad, transparencia y valentía" frente a la emergencia sanitaria, social y económica. Un Gobierno que "ha desplegado el mayor escudo social de la historia de la democracia" para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

"Seguramente se podría haber hecho más, pero también les digo que otros habrían hecho mucho menos", ha dicho. En este punto, ha aludido a cómo el Gobierno del PP combatió la crisis en 2012, "con recorte de salarios, despido más barato, bajada de becas o pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas".

Sin embargo, según el dirigente socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado "por otras recetas distintas" que ha permitido proteger a casi 30.000 trabajadores en ERTE en la provincia de Jaén, a más de 22.000 autónomos, a miles de temporales y empleadas del hogar que percibieron una prestación extraordinaria, a más de 6.800 empresas que han accedido a una financiación de más de 757 millones de euros gracias al ICO o a las 13.000 familias que este diciembre ya han recibido el Ingreso Mínimo Vital.

Reyes ha apuntado que la semana pasada se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado, que son "el primer pilar para la recuperación social y económica", que van a "blindar toda esa política de protección social" y que contemplan importantes aumentos en sanidad, educación, dependencia y pensiones "para que nadie quede atrás".

Asimismo, ha valorado que el sector del aceite de oliva también ha tenido "un apoyo especial" del Gobierno, materializado en primer lugar con la rebaja de peonadas, del sello agrario y de los módulos del IRPF. A continuación, el ministro anunció un decálogo de medidas de apoyo al sector para mejorar los precios, al tiempo que se tramitaba la reforma de la ley de la cadena alimentaria.

Además, el acuerdo de la PAC supone "un buen punto de partida" para el olivar. "Esta vez tenemos la tranquilidad de contar con un Gobierno que es aliado del sector, aunque el PSOE de Jaén estará vigilante para que la PAC resulte beneficiosa especialmente para nuestro olivar tradicional y menos productivo", ha señalado Reyes.

El dirigente socialista ha reprochado al PP "el ejercicio de irresponsabilidad histórico" que ha protagonizado en estos meses en España, llegando a votar en contra de la prórroga del estado de alarma y realizando una oposición "radical" que "sólo busca seguir la estela de Vox aunque sea a costa de perjudicar los intereses de millones de ciudadanos y familias de este país".

De hecho, ha considerado "incomprensibles" las reacciones de "algunos sectores de la derecha" frente al inicio de la vacunación covid en España, lo que demuestra, según Reyes, que "ni siquiera en un asunto como éste son capaces de demostrar lealtad, responsabilidad y sentido de Estado".

El responsable socialista se ha congratulado de que este año termine "con esperanza", puesto que la llegada de las vacunas permite "empezar a escribir el final de esta historia". En el inicio de su intervención, ha alabado el trabajo de los ayuntamientos, de sus alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que "han estado al pie del cañón", así como el de la Diputación, apoyándoles estrechamente en estos meses.

También ha tenido un recuerdo para las personas que han perdido la vida por el covid --más de 600 en Jaén--, para sus familiares y para aquellos que siguen luchando en los hospitales o recuperándose de sus secuelas. De igual modo, ha tenido palabras de reconocimiento para los sanitarios, los docentes, los trabajadores sociales, los comerciantes, los agricultores, las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Local, Protección Civil y el conjunto de empleados públicos por su labor durante todos estos meses de pandemia.