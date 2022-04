El presidente del TSJA no cree que la sentencia del Supremo sobre los ERE coincida con la campaña electoral

GRANADA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este miércoles que no cree que la sentencia que el Tribunal Supremo deberá emitir sobre el caso de los ERE vaya a "incidir o coincidir" con el contexto electoral en la comunidad andaluza, donde se celebrarán elecciones el 19 de junio.

Lorenzo del Río, que ha presentado este miércoles la memoria anual del TSJA correspondiente a 2021, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la vista que el Supremo celebrará el 4 y 5 mayo para abordar los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre si la posterior sentencia podría coincidir con el periodo electoral.

El presidente del TSJA ha recalcado que, en primer lugar, estos recursos se van a ver en el Tribunal Supremo, por tanto, en un ámbito nacional y distinto al andaluz. Por otro lado, se ha referido a la "extensísima sentencia" de la Audiencia de Sevilla y a los diversos recursos que se han presentado en este caso de gran complejidad que requerirá de un "estudio sosegado" por el que "igual incluso ni sería posible" que el pronunciamiento coincida con el periodo electoral.

"Yo creo que no va a incidir ni a coincidir", ha reflexionado Lorenzo del Río. Interrogado sobre si cree que el Supremo mantendrá su línea de no irrumpir en procesos electorales con pronunciamientos como viene haciendo tradicionalmente, ha recalcado que "lo que haya hecho el Supremo habitualmente lo va a seguir haciendo porque son pautas de conducta que tiene y por tanto si no hay razones para cambiarlo, no lo hará".