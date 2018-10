Rivera plantea diez reformas como "tablas de la ley" para un estado autonómico real sin "tribus y chiringuitos"

Actualizado 30/09/2018 10:51:20 CET

Entiende que la igualdad se legisla y apuesta por el "constitucionalismo frente a sanchismo, que defiende estar en Moncloa a cualquier precio"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado este sábado el desarrollo de diez reformas en ámbitos como salud, educación, seguridad o en el propio funcionamiento político nacional, como la eliminación de aforamientos o la reforma del Senado, si llega a la Presidencia del Gobierno, una propuesta que se ha comprometido a asumir como "tablas de la ley para Cs, las tablas naranja".

En un acto público en la sevillana Plaza de España, donde ha clausurado la convención 'España ciudadana', con el lema 'Por un país de ciudadanos libres', Rivera ha destacado estas reformas "sin precedentes" para "revisar lo que no funciona" y alcanzar un estado autonómico "de verdad" en vez de continuar con "un conjunto de tribus y de chiringuitos".

"No hay que inventar nada, sino leer la Constitución en su sentido autonómico y no de ruptura y deslealtad. Hay que reforzar los mecanismos que nos unen", sentencia, subrayando que el Estado "no se pensó para enfrentar comunidades".

Entre esas reformas "necesarias y valientes", fruto de la citada convención, menciona la modificación del sistema electoral; una financiación autonómica "sin privilegios"; la equiparación salarial para todas las Fuerzas y Cuerpos del Estado; la igualdad en servicios sociales, en dependencia y en educación; la tarjeta única sanitaria; la reforma o cierre del Senado y la eliminación de los aforamientos; además de la supresión del impuesto de sucesiones y de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco.

Rivera ha ido desgranando una a una estas propuestas ante alrededor de un millar de personas, poniendo en valor la necesidad de llevar a cabo una reforma electoral para que el sistema sea "justo e igualitario", con "un ciudadano, un voto"; listas abiertas, "sin miedo a que los ciudadanos elijan", y un tres por ciento del voto nacional para entrar en el Congreso, así "los que quieren romper España tendrán que ir a otra cámara".

También, plantea la reforma o el cierre del Senado, que califica actualmente como "cementerio de elefantes". Se trata de que haya "menos senadores, alrededor de medio centenar, que trabaje más y tenga más competencias reales que eviten dualidades". A ello, suma el poner fin al "anacronismo" de los aforamientos y que los indultos "sólo los decidan los jueces y no Rajoy o Sánchez".

De otro lado, ha apostado por una financiación autonómica "sin privilegios eliminando la chapuza del cupo vasco", a la par que se ha preguntado "por qué los nacionalistas siempre salen ganando", reiterando la necesidad de "luz y taquígrafo porque es el dinero de todos".

CRITICA QUE SÁNCHEZ "PREMIE LA DESLEALTAD" DE TRAPERO

Respecto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entiende que todos los profesionales han de cobrar lo mismo al desarrollar la misma labor, además de proponer "cooperación absoluta y formación conjunta". Rivera ha criticado que Sánchez "premie la deslealtad de Trapero y la cúpula policial mientras castiga a los que fueron leales con la Constitución". "Es como si Tejero da el golpe de estado y le suben el sueldo", critica.

También, ha detallado las medidas de Cs relativas a la igualdad en los servicios sociales, "con una financiación nacional para la dependencia, para que no dependa de cada Comunidad", y una sanidad con una tarjeta única y un expediente sanitario también único accesible en cualquier centro sanitario del país. "PP y PSOE llevan 40 años descentralizando sin coordinación y nosotros queremos un país unido, donde se coopera y donde hay igualdad", reitera.

Plantea, igualmente una educación igualitaria en todo el país y la eliminación de barreras lingüísticas, con libros de texto gratuitos en toda España, el castellano como legua oficial, el "fin del adoctrinamiento" y una selectividad única "que no dependa de cada gobierno autonómico. "Los dos grandes enemigos de la lengua son quienes la prohíben y quienes la imponen", agrega.

El dirigente de la formación naranja se ha comprometido también a la eliminación del impuesto de sucesiones en toda España, como ya ocurre en Andalucía, algo que Rivera considera un "logro" del responsable andaluz de Cs, Juan Marín, con el objetivo de que "los andaluces cuando hereden o dejen herencia a sus hijos no se preocupen". "España no puede penalizar el ahorro y el esfuerzo", advierte.

Por último, el decálogo recoge el compromiso de Cs de eliminar la disposición constitucional que contempla la anexión de Navarra al País Vasco. "No tiene sentido ese anexionismo identitario de nacionalismo vasco y hay que actuar para no caer en la tentación de que conviertan Navarra en una provincia más de su comunidad porque no es parte del País Vasco", sentencia.

ELECCIONES ANTE EL "GOBIERNO FRAUDE Y DESENCAJADO" DE SÁNCHEZ

Rivera ha insistido en que la igualdad "no solo se proclama, sino que se defiende y se legisla" y, tras mencionar los "dos golpes de Estado a la democracia, el del teniente coronel Antonio Tejero en 1981 y el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en 2017", insiste en que "el Estado debería garantizar los derechos de los españoles y no romper la igualdad o enfrentar a los ciudadanos".

El dirigente de la formación naranja subraya, además, que de la actual legislatura de Pedro Sánchez "no se puede sacar nada" y apuesta por ir a nuevas elecciones ante "un gobierno fraude y desencajado". Considera que "el sanchismo no cree en nada más que en estar en Moncloa a cualquier precio, frente al constitucionalismo que es igualdad".

"Me comprometo a formar una mayoría con gente de izquierdas, centro y derecha que comparten esos valores. Esa es la España que viene, donde no importa dónde has nacido ni de qué familia eres, sino un estado que protege tus libertades y derechos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ponerlo facil a quien quiere quebrar España", concluye.