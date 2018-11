Rivera ve a Sánchez con los PGE como "el protagonista de 'Aterrizacomo puedas'" y pide "no marear" y "sacar las urnas"

Publicado 17/11/2018 14:40:44 CET

SEVILLA, 17 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS Ana Marchal) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comparado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "el protagonista de la película 'Aterriza como puedas', que al final se estampó", y le ha pedido "no marear más" a los españoles, "bajar a la realidad", convocar elecciones nacionales y "sacar las urnas" a las calles.

Así lo ha destacado en un acto de campaña en el Muelle de las Delicias en Sevilla, junto al Acuario, que ha comenzado a las 12,00 horas, acompañado por la portavoz de la Ejecutiva nacional de Cs, Inés Arrimadas; el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda.

Rivera ha criticado los pasos dados por Sánchez en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hasta llegar a decir este viernes a asegurar que "al final no son tan importantes, que un país sin presupuestos no es para tanto".

"Dice que no quiere marear a los españoles pero, en cuatro meses, primero dijo 'no es no' a los presupuestos de Cs negociados con el PP; luego los prorrogó, después presentó otros porque eran inaceptable gobernar con ellos y ahora dice que no los presenta porque hace decretos ley para gobernar". Siguiendo con el símil, Rivera ha instado a Sánchez a "aterrizar en la realidad", a poner las urnas y "a sacar" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al diputado de ERC Gabriel Rufián de "los mandos de la nave".

CASADO Y SÁNCHEZ, "COMO PIMPINELA"

Respecto al pacto alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el líder de la formación naranja ha destacado que su partido ha renunciado a "pastelear" en este tema, y ha bromeado sobre la actitud de Pedro Sánchez y del presidente del PP, Pablo Casado, a los que ha calificado como "Pimpinela", porque "todo es puro teatro".

"Casado y Sánchez son como Pimpinela, se pelean en público pero son amigos. Es puro teatro", ha asegurado Rivera, quien ha señalado que "se llaman y se avisan" para que "tapen pruebas", lo que ha considerado "una película de mafiosos".

En cuanto a Podemos, ha advertido de que el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, se manifestaba contra los jueces pero "luego quitaba y ponía jueces" en el CGPJ. "Se han aburguesado en el chalet", ha afeado. En contra de esto, Ciudadanos "no se manifiesta delante de los jueces" porque quiere que "no haya presión política" y cree en "una justicia independiente".

Asimismo, se ha comprometido a que, una vez llegue al Gobierno y sea presidente, cambiará la Ley del Poder Judicial para que "los jueces no se elijan en las sedes de los partidos políticos" y para que "el discal sea del Estado y no del Gobierno". Además, ha lamentado que mientras el resto de partidos "se reparten cromos, al juez Llarena --juez del Tribunal Supremo-- lo machacan en su casa", por lo que ha pedido "el apoyo a los jueces, fiscales y cargos que en Cataluña soportan el acoso".

Además se ha comprometido a respetar las sentencias judiciales en relación al juicio por el proceso independentista en Cataluña. Al hilo de esto, ha llamado "inmoral" que "un político indulte a otro político cargándose una sentencia", y ha indicado que el presidente del Ejecutivo nacional "promete indultos a Junqueras por apoyos parlamentarios".