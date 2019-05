Rocío Ruiz urge a reformar la financiación autonómica para "mejorar" la dependencia

Actualizado 29/04/2019 23:50:01 CET

La consejera recuerda en Comisión parlamentaria que el anterior Gobierno dejó sin ejecutar 35,2 millones de euros durante 2017 y 2018

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reclamado este lunes en Comisión Parlamentaria "que se se impulse definitivamente" la reforma del Modelo de Financiación Autonómica y "se mejore" la aplicación de la Ley de la Dependencia.

En este sentido, ha subrayado que creen "imprescindible" que debe de haber un reparto "más equilibrado del esfuerzo" para financiar el sistema entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. "De ahí que instemos a que se convoquen los foros necesarios --entre ellos la Conferencia de Presidentes-- para ello", ha añadido.

Durante su intervención, ha solicitado al próximo Gobierno "a que se comprometa a equiparar la financiación de la dependencia, para que no tengamos que ser las comunidades autónomas las que sufraguemos el grueso de su coste".

Ruiz ha anunciado que "el Gobierno andaluz ya trabaja en el presupuesto del año 2019 y, en concreto, en un incremento presupuestario en transferencias de financiación a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda). Estos mayores recursos garantizarán el desarrollo del plan de choque dotado de 77 millones de euros que ha puesto en marcha este Gobierno, el pasado 1 de abril, contribuyendo a mejorar la atención a la dependencia en nuestra Comunidad".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado que "de esta forma, incrementaremos los recursos destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio en 36,6 millones de euros (un 8,9% más que en 2018), la atención residencial en 15,7 millones de euros (un 4,5%), el servicio de centros de día en 4,4 millones de euros (un 4,8%) y las prestaciones económicas en 20,9 millones de euros (un 7% más que en 2018)".

"Un incremento presupuestario que refleja fielmente el compromiso de este Gobierno por optimizar la incorporación de personas al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de Andalucía, así como mejorar su atención", ha destacado la consejera.

Ruiz ha recordado que en la etapa del anterior Gobierno "no se repusieron las plazas del personal valorador, que son tan necesarias, pese a que en 2018 se dejaron sin ejecutar más de 11,5 millones de euros del presupuesto de la Assda, y otros 23,7 millones en 2017, es decir 35,2 millones en los últimos dos años".

La titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha detallado que "nuestra intención es conseguir la resolución de casi 4.000 resoluciones de PIA (Plan Individual de Atención) mensuales y, por tanto, el alta en el Sistema de la dependencia de 43.802 personas beneficiarias de este derecho".

En concreto, serán 20.300 personas en ayuda a domicilio, más de 5.500 personas en el servicio de atención residencial, 2.150 personas en centros de día, más de 7.300 personas en teleasistencia y cerca de 8.000 prestaciones económicas.

"Las incorporaciones al sistema se están realizando de forma gradual, en función de los niveles de ejecución y de acuerdo con las planificaciones mensuales que establece la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia", ha finalizado.

Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez ha dicho que tras las elecciones de este domingo, "se está en el mejor de los escenarios para que esta y otras comunidades autónomas recuperen la Ley de Dependencia", y ha reprochado a Ruiz que durante su intervención "haya suavizado" que fue el PP el que "dinamitó" la ley.

Así, ha destacado que pese a que la crisis económica comenzó en 2008, "la financiación de la ley siguió creciendo hasta 2012, cuando comenzó la caída inmediata tras la llegada del PP", toda vez que ha negado que fuera cierto que la ley "no venía con la suficiente financiación --tal y como decía el PP--, cuando vino financiada hasta 2011 incluso por encima de las previsiones de la propia memoria económica".

PSOE-A CUESTIONA EL PLAN DE CHOQUE "PORQUE NACE SIN DINERO"

Además, Pérez "ha puesto en duda" el plan de choque que comenzó el pasado 1 de abril, porque "no incorporado al presupuesto los 77 millones de euros anunciados", por lo que es un plan que "nace sin dinero" y "no se sabe cuándo lo incorporará de forma real".

Del mismo modo, la diputada socialista ha dicho que otro aspecto del plan de choque que le ha sorprendido es que la ley de transparencia "obliga a incorporar la documentación que justifica ese plan y he vuelto a mirar la web y no he encontrado ni un solo documentos del mismo", ha criticado.