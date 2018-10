Rodríguez ve una "vergüenza" las posturas de Casado y Rivera ante el SMI: "900 euros al mes habría que ponerles a ellos"

Publicado 18/10/2018 13:26:33 CET

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha tildado este jueves de "vergüenza" las actitudes que están manteniendo los líderes nacionales del PP y de Ciudadanos (Cs), Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales en 2019 acordada entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de dicho ejercicio.

"900 euros al mes habría que ponerles a Casado y a Rivera", ha afirmado la dirigente del partido morado durante su intervención en un desayuno informativo en Sevilla, donde se ha mostrado orgullosa del acuerdo para aumentar el SMI porque, además, "va a tener un especial impacto en Andalucía si conseguimos llevarlo a cabo".

A los dos líderes estatales del PP y Cs ha afeado que vayan a Europa "para intentar que los trabajadores de este país no consigan un sueldo de 900 al mes", una cantidad que incluso ha puesto en duda que sea un salario digno, entendiendo que las dificultades que afronta una familia para pagar la vivienda, los suministros o criar a sus hijos, hacen que 900 euros se conviertan en "una economía casi de subsistencia".

Y a pesar de las dificultades, como ha apuntado Teresa Rodríguez, "se plantan en Europa para decir que no se aprueben las cuentas y que no se puede permitir ese SMI", con una postura que es "una vergüenza", a su juicio.

En la misma línea, la líder andaluza de Podemos también ha avisado de que no ve a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "muy en clave de conseguir que definitivamente se apruebe el SMI de 900 euros". "No la veo trabajando activamente por conseguir eso en una tierra que es la de los salarios más bajos, la de mayor precariedad y temporalidad", ha lamentado antes de señalar que no esté "especialmente proactiva" para lograr este objetivo.

Por contra, Teresa Rodríguez ha garantizado que desde el partido morado quieren garantizar ese SMI y "mejorarlo en futuras ocasiones". Y es que, como ha concluido: "No nos resignamos, seguimos pensando que sí se puede y que se debe".