Romero (PSOE) lamenta la pérdida de más de 1.000 pequeños locales comerciales en Córdoba y culpa al PP

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha lamentado este jueves la "pérdida de 1.079 pequeños locales comerciales en la ciudad desde 2020, según un estudio reciente de Comercio Córdoba", y ha responsabilizado de esta evolución a "las políticas del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Romero se ha preguntado "qué han hecho" el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para evitar que desaparezcan 1.079 comercios de cercanía de nuestros barrios", concluyendo que "no han puesto en marcha una estrategia eficaz para protegerlos, y sus políticas están perjudicando al pequeño comercio".

Romero ha advertido que "detrás de estas cifras hay autónomos, familias y emprendedores que han tenido que cerrar sus negocios, así como barrios que pierden servicios, actividad económica y espacios de convivencia". Frente a esta situación, ha reclamado "un compromiso firme de las administraciones para proteger el comercio de proximidad, facilitar la apertura de nuevos establecimientos y garantizar el relevo generacional".

El candidato socialista ha señalado que "la liberalización de los horarios comerciales perjudica a los pequeños establecimientos, que no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies". Además, ha cuestionado la política urbanística municipal, "por la cesión de suelos dotacionales para grandes operadores comerciales", y ha alertado de "la transformación de locales comerciales en viviendas y, especialmente, en apartamentos turísticos", una tendencia que, a su juicio, "encarece los alquileres y dificulta que nuevos emprendedores puedan abrir tiendas en los barrios".

A estas dificultades, ha añadido "la falta de ayudas suficientes de la Junta de Andalucía y la ausencia de un acompañamiento técnico municipal eficaz para quienes quieren poner en marcha un negocio". Por eso, Romero ha reclamado que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) "desempeñe un papel más activo en la orientación de los emprendedores, la formación, la digitalización y la profesionalización del sector".

Romero también ha puesto como ejemplo "el proyecto pendiente del mercado de abastos de Marrubial", conocido popularmente como la Plaza de la Mosca, "que lleva años esperando una solución vinculada al aparcamiento de Lepanto". Ha recordado que "la propuesta contemplaba un edificio con un mercado de abastos y una zona de estacionamiento para los vecinos, una actuación reivindicada desde hace tiempo por los barrios de Sagunto y Cañero".

Frente a la situación actual, Romero ha asegurado que el PSOE impulsará, "cuando llegue al gobierno municipal, una estrategia de colaboración entre el Imdeec y Comercio Córdoba para frenar la pérdida de establecimientos y revitalizar la actividad económica en los barrios".

Entre las medidas propuestas, ha destacado "un programa de obras de urbanismo comercial para mejorar los espacios públicos, favorecer la peatonalización de las zonas comerciales y garantizar la accesibilidad y la disponibilidad de aparcamientos cercanos". El objetivo es "crear entornos más cómodos y atractivos para comprar en los negocios de proximidad".

También ha anunciado "un plan de impulso para los mercados de abastos, el refuerzo de la promoción comercial y el fomento de la cooperación entre pequeños establecimientos para mejorar su capacidad de competir y atraer clientela".

Junto a ello, Romero ha defendido, la necesidad de "recuperar las ayudas económicas de la Junta de Andalucía al pequeño comercio, dentro de sus competencias", y de "desarrollar programas municipales de apoyo a los emprendedores que faciliten la apertura de nuevos negocios y la continuidad de los ya existentes".