Ruiz dice que "le duele que se use la confrontación" en el tema de las ayudas del IAM tras la protesta de este domingo

Publicado 10/02/2020 14:33:56 CET

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado, tras las manifestaciones contra el reparto de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que congregó este domingo a miles de mujeres en Sevilla, que "le duele personalmente y como consejera que se esté usando la confrontación y la división" en un tema "tan grave" ante el que pide "unión y no politizar".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ruiz ha destacado el interés que su departamento "ha tenido siempre en la lucha contra la violencia machista, en la lucha por la igualdad, con un compromiso fuerte desde el primer día" y "me duele personalmente y como consejera que se esté usando la confrontación y la división", porque "en un tema tan grave es muy importante que estén todos unidos", ha señalado.

"Hemos aumentado el presupuesto el IAM, ejecutado todo el presupuesto del Pacto de Estado en programas importantes para la formación por el empleo, para que los centros de información de la mujer lleguen a todas la poblaciones rurales y existen 1.700 proyectos de coeducación en los centros escolares, porque la educación es la base fundamental para la prevención de la violencia", ha manifestado Ruiz, que ha asegurado que la apuesta de su Consejería "es firme".

Así, ha apuntado que "ojalá hubiera podido dar las subvenciones como se venían haciendo", pero "la ley, la orden que creó el PSOE en 2016 y que hablaba de que no se puede prorratear las subvenciones en concurrencia competitiva si no lo recoge la orden de subvenciones y hay un informe de Intervención que lo prohíbe expresamente", y destaca que "se han dado a las asociaciones que han obtenido las puntuaciones máximas".

"Sorprende que si el PSOE quería prorratearlas no hiciera una orden que favoreciera el prorrateo", ha manifestado, para añadir que "había dos opciones ante el informe de Intervención, no lo atendemos y cometemos prevaricación, y ahí está el claro ejemplo del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia que ha sucedido en Andalucía, donde no se atendieron los informes de Intervención y hay 19 ex altos cargos condenados".

"Estamos para cumplir la ley y si hay que cambiarla para que responda a las necesidades de las asociaciones la vamos a cambiar", ha manifestado, para recordar ha recordado que "ya está anunciada la modificación en una nueva orden". "Vamos a hacer las cosas bien, de acuerdo a la ley, con honestidad y siempre con las asociaciones", ha asegurado, toda vez que ha añadido que se han reunido con más de 100 asociaciones y "tenemos muchas propuestas".

"Estamos con ellas, vamos a seguir trabajando por esta lucha y le tendemos la mano", ha afirmado, para apostar por "la unión y no politizar este tema, que es un asunto muy delicado".