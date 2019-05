Ruiz lamenta "el nulo impacto" de la renta mínima para reducir la pobreza infantil y dice que "corregirá" esta situación

Publicado 29/04/2019 19:38:10 CET

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha denunciado este lunes en Comisión Parlamentaria "el nulo impacto que ha tenido hasta ahora la Renta Mínima de Inserción para reducir la pobreza infantil", a tenor de los datos de los que dispone su departamento y los ofrecidos recientemente por la ONG Save the Children.

Ruiz ha manifestado el compromiso de su departamento "por corregir esta situación y hacerlo con más empeño del que ha venido dedicándole el Gobierno socialista". En este sentido, ha informado que según Save the Children, "en Andalucía hay más de 244.000 menores que viven en pobreza severa y la realidad es que la amplísima mayoría de estos niños y niñas no se han visto afectados por esta medida".

"En concreto, indica que solo 9.800 menores se han beneficiado de la Renta Mínima en 2018, lo que significa que hay 234.000 niños andaluces que se han quedado fuera del sistema, cuyas familias no van a recibir una ayuda tan necesaria para garantizar mínimamente los derechos de sus hijos. Esta organización no cuestiona la utilidad de la Renta Mínima, lo que critica es la gestión que se ha venido realizando durante su primer año de aplicación", ha reiterado.

Con el objetivo de conocer las reivindicaciones de Save the Children, precisamente esta mañana el director general de Servicios Sociales de la Consejería, Francisco José Vidal, ha mantenido un encuentro con la organización.

En este sentido, Ruiz ha subrayado que "coincidimos con el diagnóstico de Save the Children, ya que los resultados de la gestión anterior ponen claramente de manifiesto que el Gobierno socialista solo se ha interesado por sacarle rédito político a la renta mínima".

Al respecto, ha detallado que "en 2018, solo se ejecutaron 57 de los 198 millones de euros presupuestados para esta medida y no se cumplieron los plazos de resolución de las solicitudes. Durante el año pasado, solicitaron la Renta Mínima en Andalucía 45.057 familias con hijos menores a cargo y sólo se han resuelto de forma favorable 6.430 solicitudes".

Siguiendo con este análisis de datos, ha denunciado que "las 38.627 solicitudes restantes han sido denegadas, no se admitieron o se archivaron, principalmente porque el Gobierno anterior no llevó a cabo ninguna campaña de información o asesoramiento sobre los requisitos para acceder a esta medida, o están pendientes de resolución debido al retraso en la tramitación y al incumplimiento de los plazos de resolución, por lo que no han beneficiado a estos menores".

Para afrontar esta situación, Rocío Ruiz ha explicado la batería de medidas que se van a poner en marcha "para mejorar la aplicación de la renta mínima, agilizar su tramitación y que sea accesible y llegue realmente a la población destinataria".

En primer lugar, ha recordado la contratación de más de 1.200 profesionales para reforzar los servicios sociales comunitarios. En este sentido, ha explicado que ya se están contratando por las entidades locales a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) a más de 800 profesionales, dado que en estas zonas se produce casi el 50 por ciento de las personas que perciben estas prestaciones.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha avanzado también que "vamos a reforzar la formación y la información a los profesionales de los servicios sociales comunitarios, aspecto fundamental para que la ciudadanía acceda a esta prestación, desplazándonos a todos los municipios que sea preciso".

Otra de las medidas de las que ha informado este lunes la consejera ha sido la evaluación de su impacto de conformidad con lo que establece el propio Decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social "y así realizar los cambios normativos que sean necesarios, para hacer esta prestación realmente accesible a las personas a las que se destina, simplificando los procedimientos".

Rocío Ruiz ha informado en sede parlamentaria que hasta el 25 de marzo, se han presentado 92.615 solicitudes en Andalucía y más de la mitad están sin resolver. En concreto, quedan pendientes 48.442 solicitudes.

Ruiz también ha informado que se mejorará la tramitación electrónica de los expedientes, tanto en su fase inicial como el procedimiento de revisión de las ayudas, con el objetivo de incorporar al sistema de información las múltiples casuísticas que pueden darse a la hora de revisar la prestación, para que pueda confeccionarse todo de forma automatizada y con rapidez.

En definitiva, "nuestro objetivo es aprovechar todo el potencial que ofrece la Renta Mínima para ofrecer un apoyo económico a las familias andaluzas que tienen enormes dificultades para cubrir sus necesidades básicas, pero también para ayudarlas a salir de esta situación de vulnerabilidad a través de los planes de inclusión sociolaboral", ha finalizado.

ADELANTE PIDE UN PRESUPUESTO "VALIENTE"

Por su parte, desde el Grupo Parlamentaria Adelante Andalucía han lamentado que se hable de justicia social y las políticas "vayan en sentido contrario", toda vez que ha asegurado que toda esta situación "se arregla con un presupuesto valientes y planeando políticas expansivas".

"Si en los presupuestos generales no hay una partida suficiente para atender la demanda, estaremos haciendo lo mismo y los niños estarán desprotegidos en Andalucía", han manifestado, toda vez que han apostado por una buena política educativa, que "es fundamental", así como por una formación profesional "accesible", porque "la pobreza se hereda y esto hace que el 80% de niños se conviertan en adultos empobrecidos".

Así, han insistido en que la administración pública "más allá de grandes discursos tiene que ponerse manos a la obra" y eso, añaden, "se hace con presupuestos", y han asegurado que la renta mínima "es un fiasco y un fracaso". "Dónde estaban cuando se aprobaron los presupuestos que determinaros 198 millones en 2018", han espetado a la consejera.