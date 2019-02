La consejera de Igualdad replica a Vox que "seguirá luchando con todos los recursos" contra la violencia machista

Actualizado 26/02/2019 9:19:36 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este martes que "no va a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista" y, por tanto, "va a seguir luchando con todos los recursos" tras la petición de Vox de los nombres de los trabajadores en violencia de género en la Junta.

Así lo ha señalado antes de asistir a la inauguración de la Jornada ONU Hábitat: Localizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde ha insistido en la preocupación de su Consejería por este asunto y ha vuelto a tachar de "distracciones y ocurrencias que no llegan a ninguna parte ni ayudan" la petición de datos de Vox.

"Vamos a seguir luchando con todos los recursos", ha afirmado Ruiz, que ha advertido de que "no aporta nada la política de amenazas y titulares de Vox", a quien ha instado a si tienen algo que denunciar "que denuncien".

"Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia. Creo que son distracciones y ocurrencias que no llegan a ninguna parte y que no ayudan a las mujeres que están en riesgo de que las asesinen", ha destacado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Por último, ha señalado que se trata de un tema "muy grave" para que Vox esté pidiendo los nombres de las personas que están trabajando contra la violencia machista y ayudando a las mujeres.