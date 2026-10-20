Sadeco acomete la limpieza del túnel que une la avenida de la Libertad y Carlos III. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha actuado esta pasada noche en el túnel situado bajo la glorieta Sargento Miguel Ángel Ayllón, que conecta la avenida de la Libertad con la avenida Carlos III, para realizar la limpieza del espacio y retirar la suciedad y los residuos acumulados en la calzada.

Según ha informado el Ayuntamiento, la intervención comenzó a las 23,00 horas y se prolongó hasta aproximadamente las 3,30 horas, desarrollándose en horario nocturno para facilitar los trabajos y minimizar las afecciones al tráfico. Para ello, se contó con la colaboración de la Policía Local.

En el desarrollo de esta actuación, Sadeco ha desplegado tres vehículos y un equipo formado por cinco trabajadores. En concreto, han intervenido una cuba de baldeo con tres operarios, una barredora con conductor y una furgoneta con conductor para apoyar los trabajos y retirar los residuos sólidos encontrados durante la intervención.

También se han ejecutado labores de desbroce junto a la calzada en la zona de entrada al túnel por parte de los operarios de la empresa municipal. Se trata de una actuación que, por las especiales características de este tipo de espacios y las condiciones necesarias para trabajar en ellos, no forma parte de la planificación habitual de limpieza viaria y requiere una intervención específica en horario nocturno.

Se trata de la segunda actuación de estas características que Sadeco lleva a cabo en la ciudad durante la última semana, unas intervenciones que no forman parte de la planificación habitual de limpieza dadas las especiales características que presentan estos lugares. Hace unos días, la empresa municipal realizó una intervención similar en el túnel de Ibn Zaydun, también con el objetivo de retirar la suciedad y los residuos acumulados y mejorar las condiciones de limpieza de este espacio.

Con estas actuaciones, Sadeco continúa reforzando el adecentamiento de aquellos puntos de la ciudad que, por sus características y condiciones de uso, requieren intervenciones específicas y equipos adaptados para garantizar su adecuado mantenimiento.