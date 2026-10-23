Sale a subasta por 30.000 euros el óleo 'La pareja' (1931), de Rafael Zabaleta

Vista Del Cuadro 'La Pareja' - ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS/AS DE RAFAEL ZABALETA

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El óleo 'La pareja' (1931), de Rafael Zabaleta (1907-1960) saldrá el próximo martes a subasta con un precio de salida de 30.000 euros. Se trata de la primera obra presentada por Zabaleta en una exposición tras acabar ese mismo año su carrera de Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

La Galería Durán Subasta será la encargada de buscar la mejor puja para este oleo sobre lienzo de 52 por 66 centímetros, que viene firmada en el ángulo inferior derecho por este pintor natural de Quesada (Jaén), localidad que cuenta con un museo dedicado a su legado.

'La pareja' constituye una de las primeras obras destacadas de Rafael Zabaleta y la primera en recibir atención crítica. Representa a dos figuras en el interior de un café, resueltas mediante formas simplificadas y una acusada expresividad, evocando la atmósfera de los personajes aislados de Edgar Degas y la estilización formal característica de Amedeo Modigliani.

La obra, tal y como se indica desde la casa de subastas, refleja las inquietudes vanguardistas del joven artista durante sus años de formación en Madrid y su temprana aproximación a la pintura moderna europea.

La primera vez que se expuso esta obra fue en 1932 en la Exposición de Alumnos de San Fernando. Manuel Abril fue el encargado de firmar la crítica a esta exposición en la revista Blanco y Negro (6 marzo 1932). Desde entonces, el cuadro ha formado parte de otras seis exposiciones.

Zabaleta es una de las figuras clave de la pintura española del siglo XX y un referente del arte figurativo de posguerra. Su trascendencia radica en su capacidad para actuar como puente entre las vanguardias europeas más rompedoras y la temática rural tradicional andaluza.