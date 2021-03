Andalucía: La vacuna de Janssen "sería posiblemente oportuna" para personas que ya han recibido dosis de Astrazeneca

JAÉN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha considerado que la vacuna de Janssen contra la covid-19 "sería posiblemente oportuna" para las personas que ya han recibido la primera dosis de Astrazeneca si se mantiene la suspensión de la administración de esta vacuna.

Así lo ha señalado este jueves en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre si hay una planificación previstas en el citado caso una vez que la inyección de AstraZeneca se haya paralizado por precaución en España y otros países y se esté a la espera del pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) con respecto a una modificación o no de su análisis sobre la seguridad de esta vacuna tras detectarse algunos casos de trombosis.

En primer lugar, Aguirre ha precisado que cuando se administra cualquiera de las vacunas con dos dosis, sea Moderna, AstraZeneca o Pfizer, "la inmunidad que se adquiere a los 20, 30 días de ponerse la vacuna ronda el 80 por ciento" y con la segunda dosis se llega "hasta el 94 por ciento".

Por tanto, "ya con una primera dosis, no se puede decir que estás inmunizado, pero sí tienes un nivel de anticuerpos altos para protegerte medianamente de la posible infección por coronavirus". "En caso de que no se pudiera, porque no fuera admitida por la Agencia Europea del Medicamento, la segunda dosis de AstraZeneca, la de Janssen, que es de una única dosis, sería posiblemente oportuna para aumentar la inmunidad de esas personas que le hemos puesto la primera con AstraZeneca", ha afirmado.

El consejero ha detallado que en Andalucía son 212.000 las personas a las que se ha administrado la primera dosis de esta vacuna y hay 120.000 dosis "inmovilizadas por orden del Gobierno". En este sentido, ha apuntado que se está pendiente de "la resolución de hoy de la Agencia Europea del Medicamento".

CONSEJO

Si finalmente se produce, "posiblemente esta tarde" haya una "convocatoria urgente del Consejo Interterritoral el Sistema Nacional de Salud" en el que el Ministerio informará a las comunidades. De este modo, se está "pendientes de la utilización o no de la dosis de AstraZecena que llegaron y siguen llegando".

Preguntado, además, por la profesora fallecida en Marbella (Málaga) que recibió la vacuna de AstraZeneca a principios de este mes, cuyo caso está siendo investigado, Aguirre ha explicado que desde la Junta se limita a trasladar al sistema Fedra del Sistema Español de Farmacovigilancia la existencia de posibles efectos adversos.

Según ha dicho, "se comunicó este caso el día 15" y también este día desde el Gobierno a Europa y "se vio que había similitud con otros casos en Alemania con la misma patología y evolución". "Es el Gobierno y sobre todo la Unión Europea la que tiene que determinar si hay una relación causa efecto", ha apostillado.

En el mismo sentido se ha pronunciado con respecto a dos agentes de la Policía Nacional de Cádiz que han presentado problemas tras vacunarse con AstraZeneca. De este modo, ha incidido en que, "como cualquier ciudadano que tenga cualquier efecto adverso, desde leve a moderado a grave, se manda para investigación" al referido sistema.

1,1 MILLONES DE DOSIS ADMINISTRADAS EN TOTAL

Finalmente, el titular de Salud ha concretado que las dosis administradas a día de hoy en Andalucía de las diferentes vacunas ascienden a día de hoy a 1.165.989 y son 407.206 andaluces los que tienen ya "la pauta completa", con las dos dosis. Por tanto, la inmunización en la comunidad "se sitúa en el 4,7 por ciento", menos de los esperado para estas fechas.

En concreto, según lo pactado en Consejo Interterritorial y el flujo de vacunas que llegaría, se estimaba que la inmunización rondaría "el diez por ciento". "Y esa es otra variable muy importante para ser restrictivos a la hora de abrir provincias, por ejemplo", ha comentado.

Junto a ello y con respecto a las restricciones, se ha referido a otros factores como la actual "fase de meseta con ligera tendencia ascendente" y a la llegada de "cepas diferentes" de coronavirus, "que aunque hasta ahora vemos que no son más virulentas, sí más contagiantes".