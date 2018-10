Salud destaca un ahorro de 568 millones gracias a las subastas y PP lamenta que este "prevalezca frente a la calidad"

Publicado 07/03/2018 15:02:14 CET

Marina Álvarez reprocha al PP su "falta de responsabilidad política por seguir diciendo mentiras que alarman a la población" en esta materia

La sanidad pública andaluza ha generado un ahorro de 568 millones de euros mediante la selección pública de medicamentos desde que se puso en marcha en 2012, un ahorro que "revierte directamente en el conjunto de la sanidad pública andaluza", según ha recordado este miércoles en el Pleno del Parlamento la consejera de Salud, Marina Álvarez, mientras que el PP-A ha criticado que "prevalezca el ahorro frente a la calidad de los fármacos".

En respuesta a una pregunta formulada por la popular Ana Mestre, Álvarez ha señalado que esta medida "nació con el objetivo de hacer más eficiente el gasto en farmacia y, a día de hoy, es un sistema de dispensación avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional por los ahorros que generaría en el Sistema Nacional de Salud, estimados en más de 1.000 millones al año".

En su intervención, ha recordado también que cuenta con el "aval" de la Asociación Acceso Justo al Medicamento y que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en tres ocasiones a favor de las subastas andaluzas. Además, Álvarez ha insistido en que la Comisión Europea "no va a intervenir a favor de la petición remitida por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) para recurrir ante el Parlamento Europeo y evitar la selección de medicamentos".

La consejera ha reprochado al PP su "falta de responsabilidad política por seguir diciendo mentiras que alarman a la población, en un tema tan sensible, como que no existe la libertad de prescripción, que los medicamentos no son seguros y que no existe equidad en el acceso". Es por ello que ha afirmado que este partido político tenga otros "intereses" y no se ponga del lado de la ciudadanía y de la sanidad pública.

Asimismo, ha recordado que ha sido el Gobierno Central el que ha "elegido penalizar a los pensionistas mediante el copago farmacéutico, en lugar de poner en marcha medidas de eficiencia como la selección pública andaluza para contribuir al ahorro del sistema".

Por último, Álvarez ha recordado que los desabastecimientos se producen de "forma puntual y afectan menos a los medicamentos de la subasta que al resto" y ha puesto como ejemplo que en el Sistema Nacional de Salud, a dos de marzo, se observa desabastecimiento en más de 266 medicamentos y solo uno de ellos está incluido en la selección pública andaluza. Asimismo, ha señalado que existen mecanismos para que el "posible desabastecimiento no afecte al ciudadano" y ha destacado que en el primer trimestre de este año la dispensación ha sido de más de un 95 por ciento.

Por su parte, Ana Mestre ha criticado que Álvarez negara en el pleno anterior en el Parlamento que la subasta "fuera a ser investigada" en Bruselas y ha asegurado que "el Parlamento Europeo escuchará en abril a Afaran", ya que esta plataforma "lucha por la dignidad de los pacientes y trabaja por todos los andaluces".

"En abril esta plataforma hablará en el Parlamento Europeo para defender a los enfermos de Andalucía y poner de relieve los efectos perniciosos de estas subastas, de los que nunca hablan", afirma Mestre, que señala que los pacientes "reivindican la libertad para acceder a los fármacos que mejor les van según sus enfermedades", toda vez que lamenta "la falta de equidad de las subastas y el desabastecimiento en las farmacias" y denuncia "la falta de adherencia y la confusión que genera entre los pacientes".

"EN ANDALUCÍA LOS MEDICAMENTOS SON DEL SIGLO XX"

"Le dan la espalda a todo eso por meros criterios economicistas, prevaleciendo el ahorro frente a la calidad de los fármacos", lamenta la diputada popular, que destaca como en el Parlamento Europeo "se estudiará esta subasta y tendrán voz los profesionales a los que en Andalucía no se escucha". Además, critica que en Andalucía "todos los medicamentos son del siglo XX y solo uno es del XXI" y reivindica "el derecho de los andaluces a acceder a medicamentos innovadores como accede cualquier español".