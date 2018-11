Salud muestra "su sorpresa y absoluto rechazo" por una denuncia del Defensor del Paciente por las listas de espera

Publicado 14/11/2018 17:43:49 CET

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha mostrado "su sorpresa, perplejidad y absoluto rechazo" ante las afirmaciones contenidas en una denuncia presentada en los juzgados de Sevilla por la Asociación El Defensor del Paciente por la situación que presentan las listas de espera y defiende que los andaluces "esperan un mes menos que en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)", según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

En un escrito, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, dirige sus acusaciones contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y contra la consejera de Salud, Marina Álvarez, a las que reprocha "absoluta dejación y omisión de funciones" y considera que la situación de las listas de espera en Andalucía "están poniendo en grave riesgo a los pacientes necesitados de cirugía y pruebas diagnósticas".

En "multitud" de casos, según la denuncia consultada por Europa Press, "las esperas son relativas a cánceres ya diagnosticados, que necesitan un tratamiento emergente y cuyas dilaciones son nefastas para el pronóstico y supervivencia de los pacientes".

De este modo, la administración sanitaria califica de "falsas e irresponsables" las afirmaciones que recoge dicha denuncia y critica que "el fin de esta entidad de abogados consiste en la denuncia de las negligencias médicas que se producen en la sanidad y en la defensa de sus supuestas víctimas, siempre y cuando esas víctimas sean socias de la asociación y paguen la correspondiente cuota y la minuta de sus abogados", señala.

"Se trata de declaraciones alarmantes, sorprendentes y sin cifras oficiales por parte de esta institución que no es pública, al contrario del Defensor del Pueblo o el Defensor del Pueblo Andaluz, que velan por la salvaguarda de interés general y los derechos de la ciudadanía", abundan desde Salud.

De este modo, el departamento que dirige Álvarez señala que esta entidad "tiene fijación" en la sanidad pública de Andalucía, que precisamente "es una de las comunidades con menos tasa de pacientes en tiempos de respuesta quirúrgicos en general", toda vez que destaca que en procesos oncológicos en Andalucía "no existe demora y que estas patologías se priorizan, así como las intervenciones mas complejas y graves".

En este sentido, Salud afirma que "parece necesario recordar que siempre son los profesionales quienes establecen esa prioridad aplicando criterios estrictamente científicos", por tanto, agrega que las declaraciones de Flores "son un insulto directo a los profesionales y a su toma de decisiones", por lo que, desde la Consejería de Salud "exigimos una disculpa dirigida a los más de 96.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública andaluza y a los que se están atacando continuamente con este tipo de declaraciones".

"La asociación hace un uso de palabras sin escrúpulos que alarma a la población en un tema tan sensible como es su salud", lamenta la consejería, que pide al Defensor del Paciente que "mida las palabras que utiliza en sus denuncias porque no todo está justificado para acaparar titulares de prensa y los pacientes con cáncer son un colectivo sensible como para utilizarlos como arma arrojadiza".

Igualmente, la administración asegura que la asociación "se equivoca una vez más" al hablar de falta de voluntad política en un tema como las listas de espera, ya que, "a pesar de mantener las medias andaluzas entre las mejores a nivel nacional y tener una de las tasas más bajas del conjunto de comunidades autónomas, Salud sigue dedicando todos sus esfuerzos a reducir los tiempos de espera en Andalucía para garantizar los decretos que blindan los tiempos máximos de respuesta en cirugías, consultas y pruebas diagnósticas".

Al respecto ha recordado a la entidad denunciante que Andalucía fue la primera comunidad que reguló estas garantías a nivel nacional y es la que más procesos incluye en estas garantías. "Todos los hospitales públicos, especialmente aquellos que registran una demora más elevada que la media andaluza, han puesto en marcha planes de mejoras de accesibilidad", destaca Salud, que añade que se trata de una batería de acciones diseñadas a medida según las necesidades de cada hospital.

"De forma generalizada, además, se ha potenciado la cirugía mayor ambulatoria en hospitales y la cirugía menor en atención primaria, se están incorporando equipos diagnósticos y mejorando la resolución de los centros de salud para acortar esperas y se han ido adecuando las indicaciones quirúrgicas a los estándares según evidencia científica, los recursos estructurales, tecnológicos y de personal", puntualiza.

Por último, la Junta señala que "la asociación les tiene acostumbrados a emitir constantemente compendios de opiniones y conclusiones que se extraen solo y exclusivamente de las reclamaciones que les llegan", al tiempo que asegura que "no se le puede dar credibilidad ya que no son datos objetivos" y, además, sus denuncias sobre la sanidad andaluza "las archiva continuamente la Fiscalía Superior", concluye.