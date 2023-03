Salud niega "competencias" para la reclasificación profesional de los TCAE y Por Andalucía habla de "falta de voluntad"

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que "no es competencia" de la comunidad la reclasificación profesional del grupo C2 al C1 de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), ya que "requiere un cambio que tendría que hacerse para todo el Sistema Nacional de Salud y que depende del Ministerio de Sanidad", mientras Por Andalucía asegura que se trata de "un problema de voluntad política" y que el Gobierno andaluz "tiene capacidad y anclaje legal" para satisfacer estas reivindicaciones.

Así, en comisión parlamentaria, al consejera ha recordado que este colectivo lleva años reivindicando las funciones que realiza ysu reclasificación de C2 a C1, un asunto ante el que "esta comunidad ya ha mostrado su conformidad de que este cambio se pueda producir, pero no es una competencia de la región y necesitamos que a nivel estatal se sigan una serie de actuaciones para nosotros poder actuar".

"Por tanto, se trata de una reivindicación nacional que requiere un cambio que tendría que hacerse para todo el Sistema Nacional de Salud y que depende del Ministerio de Sanidad", ha abundado García, que señalado que el documento elaborado en marzo de 2022 recoge 40 funciones de los TCAE, que "ha sido propuesta en el grupo de trabajo del Ministerio" y que siguen negociando en mesa sectorial con los organizaciones sindicales.

"La Consejería de Salud apoya a los más de 18.000 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería que trabajan en el SAS en el reconocimiento profesional y las mejoras de las condiciones laborales y los seguiremos haciendo dentro del marco que se determine de forma conjunta por parte del Ministerio y el resto de las comunidades, así lo hemos reivindicado en el Consejo Interterritorial y continuaremos haciéndolo", ha subrayado.

Por su parte, desde Por Andalucía, Inmaculada Nieto ha dicho que "son muchos años de reclamaciones" y "tienen cierta frustración acumulada", lo cual tiene "mucho que ver con que en esta Cámara en el año 2020 "tuvimos un acuerdo unánime sobre que esas reivindicaciones eran justas y había que materializarlas".

"Tienen unas funciones que hacen de manera autónoma y si supervisión, que siguen sin reconocerse y están paradas en una mesa técnica que desde noviembre de 2022 no se mueve por voluntad expresa de la Consejería". Por tanto, añade Nieto, esto parece "más un problema de voluntad política y está feo que se las trate como si fueran cajas de libros, de aquí al Ministerio y viceversa".

"Este bucle hay que pararlo y el Consejería y el Gobierno de Andalucía sí tienen capacidad y anclaje legal para hacer que estas reivindicaciones, tanto las que tienen que ver con sus funciones como con su categoría profesional, sean satisfechas de una vez y de manera definitiva". "No tienen impedimento legal para hacerlo y esto es un problema de voluntad política, porque estos días estamos viendo cómo ponen dinero donde no es y con procedimientos legales que no se deben usar".

El socialista Enrique Gaviño ha pedido a la consejera que "escuche a las TCAE presentes en la Cámara", porque "las están defraudando", ya que "no hay un debate sobre su nivel y competencias". Además, ha añadido, ellas "les trae otra reclamación, que le justifique la petición de tres reuniones con su Consejería, que no se han celebrado, y la presentación de 4.200 firmas".

"La normas son muy claras", ha añadido, y ha lamentado que "se les está haciendo "un daño importante", mientras la Consejería "no ha hecho nada". "Parece que en un ejercicio de soberbia, su mayoría absoluta les ha cegado y ensordecido, y no ha tenido a bien hablar de lo que a ellas le interesa". "Comprométase aquí y ahora con las TCAE a que se bolsa definitiva de corte va a salir mañana" y "atiéndalas, escúchelas y deles la reunión que le han pedido por tres veces".

Desde Vox, Rafael Segovia ha apuntado que les "cuesta trabajo entender por qué si todos los grupos de esta Cámara estábamos de acuerdo no se han llevado a cabo las medidas y los cambios normativos necesarios en estos cuatro años", por lo que considera que "tiene que haber alguien que no está cumpliendo".

"Nos sigue pareciendo una reivindicación justa y comprendemos su indignación y movilizaciones", ha añadido Segovia, quien ha dicho que le parece razonable que haya que recalificar todas las categorías, pero quiere saber si "la postura de esta Consejería es esperar a que se haga esa recalificación o vamos a seguir luchando por lo que se aprobó en la PNL de abril de 19 para situarlo a ellos de partida en el grupo C1".

"NO ENGAÑEMOS A LA GENTE"

Ante estas afirmaciones, García ha asegurado que si como han dicho en algunas intervenciones, la comunidad "tiene competencias" para hacer ese reconocimiento, aunque "nuestro gabinete jurídico diga que no, hablamos con el Ministerio y para adelante". "Me comprometo con los TCAE", ha afirmado contundente, para añadir que "ninguna comunidad lo ha hecho". "Seamos serios, no engañemos a la gente con que tenemos competencias, porque no hay ninguna comunidad que lo haya hecho".