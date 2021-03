Sandra García defiende cambios por la igualdad de derechos de las mujeres "por justos y beneficiosos para la sociedad"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha defendido este viernes todos aquellos cambios "encaminados a dar a la mitad de la población los mismos derechos y oportunidades que disfruta la otra mitad, no sólo porque son cambios justos, sino también beneficiosos para todo el país".

Así lo ha señalado, acompañada del subdelegado en Sevilla, Carlos Toscano, de la coordinadora de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación, Maribel Montaño, y de representantes de asociaciones de mujeres, entre otros, en la clausura este viernes del acto de lectura pública de la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sandra García ha reconocido que las mujeres "no disfrutan de plena igualdad de derechos en relación con los hombres", si bien ha aclarado que "en democracias avanzadas, como es la que tenemos en España, hemos

conseguido conquistas impensables gracias al empuje y a la lucha del

movimiento asociativo de mujeres, a los cambios legales impulsados por

Gobiernos declaradamente feministas y a la aceptación social".

"La vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos en los que la vida de las personas discurre", ha afirmado la delegada enumerando una larga lista de motivos, como "la dificultad de acceso o la precariedad en el empleo, el nivel de sueldos o pensiones, el reparto de cuidados o en los estudios científicos, los puestos de cualquier tipo de poder o la explotación sexual y la violencia machista".

Por todo ello, ha defendido continuar con la lucha por la democracia en igualdad para conseguir equilibrar las cifras de desempleados por sexo, "ya que los últimos datos de paro informan de la existencia de 480.833 mujeres sin empleo, el 59,12% del total de parados en Andalucía", lo que refleja una brecha de 5,4 puntos porcentuales respecto al paro masculino, el doble que en el conjunto de España.

A ello ha sumado la brecha salarial entre mujeres y hombres en Andalucía, que asciende a 4.000 euros anuales, o el bajo porcentaje

de mujeres en puestos de gerencia, que se sitúa en el 28,9%, algo inferior al dato de España (31,4%) y de Europa (32,8%). Además, El 67,6% de las pensiones no contributivas en Andalucía, las de menor cuantía, las reciben las mujeres. El 40,7% de las mujeres que no trabajan en Andalucía, declaran no hacerlo para poder cuidar de su familia, frente al 5,6 % de los varones.

Sandra García ha recordado que este 8 de marzo se cumplen 90 años de la conquista del voto de las mujeres en este país "gracias a la valentía y al arrojo de Clara Campoamor, que, con su lucha, trajo a España la verdadera democracia, la que nos incluye a todos y a todas". "Hemos heredado un feminismo que se vincula con los derechos humanos, con la conciencia de ciudadanía, con el humanismo ilustrado y racionalista, al que pertenecemos y que conforman los valores que nutren nuestras democracias contemporáneas", ha destacado la delegada, que ha asegurado que "desde el Gobierno vamos a seguir luchando por más igualdad al superar esta pandemia y vamos a seguir peleando para no sufrir discriminación por ser mujeres".