Santiago Navarro gana el primer Premio del Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta

QUESADA (JAÉN), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Soy mi jardín. Tú', un óleo sobre lino del pintor gaditano Santiago Navarro, se ha alzado con el primer premio del 51 Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta y que está dotado con 7.000 euros.

El jurado de este concurso, organizado por el Ayuntamiento de Quesada (Jaén), ha valorado la figuración poética del pintor gaditano que, a través del retrato de una joven, indaga en la naturaleza humana y vegetal, generando un paralelismo metafórico en el que los sentimientos románticos de Santiago Navarro están implicados.

Por su parte, Cristina Megías, con su obra 'Mr. And Mrs. Arias', ha sido reconocida con el segundo premio denominado Rafael Hidalgo de Caviedes Verdes, dotado con 4.000 euros. Este óleo sobre lino, de la pintora natural de Valdepeñas (Ciudad Real), encuentra en la "espera" su tema principal con unos personajes que nos interpelan como si esperaran una respuesta, una acción por nuestra parte. Los interiores en los que habitan sus personajes son arquitecturas del movimiento moderno, frías y sin espíritu.

Asimismo, se han concedido tres menciones de honor. La primera de ellas ha sido para el gaditano Alejandro Botubol Bolaños con su obra 'Midsummer night' en la que combina distintas técnicas pictóricas y lenguajes. La segunda mención de honor ha recaído en Mónica Dixon Gutiérrez, natural de New Jersey (EEUU), gracias a su obra 'Straight, left and right. Mientras que la tercera y última mención de honor se la ha llevado el jerezano Ignacio Estudillo y su obra 'Construcción de paisajes 04'.

El jurado ha estado compuesto por reconocidos artistas y personalidades del mundo del arte en España, mientras que la presidencia ha recaído en el alcalde de Quesada, José Luis Vílchez.

Las obras, elegidas entre un total de 32 trabajos, serán expuestas del 30 de julio al 29 de agosto en las salas del Museo Rafael Zabaleta-Miguel Hernández.